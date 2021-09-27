https://tr.sputniknews.com/20210927/koronavirus-cinsel-hayati-oldurdu-mu--1049282535.html

Koronavirüs cinsel hayatı öldürdü mü?

Koronavirüs cinsel hayatı öldürdü mü?

İngiltere'de 1990'lardan bu yana her 10 yılda bir yapılan Ulusal Cinsel Davranışlar ve Yaşam Tarzı Anketi, bu yıl karmaşık bir tablo çizdi. 2020-2021... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T14:49+0300

2021-09-27T14:49+0300

2021-09-27T15:11+0300

koronavirüs

seks

sağlık

yan etki

tıp

cinsellik

cinsel hayat

salgın

pandemi

sevişme

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İngiltere'de yayınlanan 'Natsal-Covid' adlı araştırmaya göre, küresel salgın sırasında birlikte yaşayan çiftlerin yüzde 78'i cinsel hayatlarında olumsuz bir değişime uğradıklarını belirtti.Her 10 kişiden biri, karantinada başlayan ve kötüleşen cinsel zorluklar bildirdi. Katılımcıların yüzde 63'ü az sayıda cinsel aktivite bildirmiş olsa da, bunların yüzde 75'i partnerleriyle birlikte yaşayan kişiler olduğu görüldü.Birlikte yaşamayan çiftlerin cinsel hayatı ise kaçınılmaz olarak daha da zorlaştı. İlişkisi olmayan insanlar için ise karantina ayları bir 'felaket' olarak yorumlandı. Bu kişiler arasından 30 kadından sadece biri ve 10 erkekten biri yeni bir cinsel partnere sahip olduğunu bildirdi.Cinsel ilişkilerdeki artış, genellikle cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) oranlarındaki bir artışla tespit edilebilir. Ancak şu anda bunları değerlendirmek oldukça zor. Sağlık eşitsizliklerini araştıran ve kar amacı gütmeyen Love Tank'in kurucu ortağı Will Nutland, “Tüm klinik meslektaşlarım CYBE'lerin arttığını kaydetti. Özellikle heteroseksüel kadınlar arasında sifilizde büyük bir artış var. Ancak genel kanı, Kovid sebebiyle CYBE hizmetlerindeki eksiklikten ötürü bunların çoğunlukla 2020'den kalma vakalar olduğu anlamına geliyor. Özetle, yaz nasıl güzel geçmediyse, cinsellik de öyle oldu" dedi.Virüse yakalanma korkusuPandemi sürecinde Kovid-19'a yakalanma korkusu, cinsel hayatı etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bu süreçte insanların cinsel hayattan hijyen gerekçesiyle uzaklaşması, daha güvenli alanları tercih etmesi ve mesafeli olması yakınlaşmaların önüne geçti.Diğer bir faktör olarak da virüse yakalananlarda ortaya çıkan fiziksel değişimler gösterilebilir. Halsizliğin cinsel davranışları etkilediği ve bu yüzden hastalarda cinsel bir kırılmaya neden olduğu görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210711/koronavirus-asisi-yaptirdiktan-sonra-cinsel-iliskiden-uzak-durulmali-1044938834.html

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seks, sağlık, yan etki, tıp, cinsellik, cinsel hayat, salgın, pandemi, sevişme, kovid-19