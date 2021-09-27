https://tr.sputniknews.com/20210927/mahkemeden-prof-dr-gulseren-budayicioglu-hakkinda-zorla-getirme-karari-1049288253.html

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hakkında zorla getirme kararı

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hakkında zorla getirme kararı

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı olan psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T16:50+0300

2021-09-27T16:50+0300

2021-09-27T16:51+0300

yaşam

kitap

mahkeme

dizi

senaryo

zorla getirme kararı

kırmızı oda

gülseren budayıcıoğlu

masumlar apartmanı

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Kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu'nun eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında açtığı davada mahkeme, Bosuter'in çalıştığı kliniğin sahibi olan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun tanık sıfatıyla 'zorla getirilmesine' karar verdi.Mahkeme, daha önce Budayıcıoğlu’na tanık olarak dinlenmesi için davetiye de tebliğ etmişti. Ancak Budayıcıoğlu tanık olarak mahkemeye gitmemişti.İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gülseren Budayıcıoğlu hakkında davetiyeye uymaması gerekçesiyle ‘zorla getirilme’ kararı verdi.Budayıcıoğlu, yarın görülecek duruşmaya tanık olarak dinlenilmesi için zorla getirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20210508/gulseren-budayicioglu-gercek-aile-masumlar-apartmaninda-oldugundan-cok-daha-abartili-1044451817.html

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kitap, mahkeme, dizi, senaryo, zorla getirme kararı, kırmızı oda, gülseren budayıcıoğlu, masumlar apartmanı