https://tr.sputniknews.com/20210927/mahkemeden-prof-dr-gulseren-budayicioglu-hakkinda-zorla-getirme-karari-1049288253.html
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hakkında zorla getirme kararı
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hakkında zorla getirme kararı
Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı olan psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T16:50+0300
2021-09-27T16:50+0300
2021-09-27T16:51+0300
yaşam
kitap
mahkeme
dizi
senaryo
zorla getirme kararı
kırmızı oda
gülseren budayıcıoğlu
masumlar apartmanı
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Kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu'nun eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında açtığı davada mahkeme, Bosuter'in çalıştığı kliniğin sahibi olan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun tanık sıfatıyla 'zorla getirilmesine' karar verdi.Mahkeme, daha önce Budayıcıoğlu’na tanık olarak dinlenmesi için davetiye de tebliğ etmişti. Ancak Budayıcıoğlu tanık olarak mahkemeye gitmemişti.İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gülseren Budayıcıoğlu hakkında davetiyeye uymaması gerekçesiyle ‘zorla getirilme’ kararı verdi.Budayıcıoğlu, yarın görülecek duruşmaya tanık olarak dinlenilmesi için zorla getirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210508/gulseren-budayicioglu-gercek-aile-masumlar-apartmaninda-oldugundan-cok-daha-abartili-1044451817.html
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kitap, mahkeme, dizi, senaryo, zorla getirme kararı, kırmızı oda, gülseren budayıcıoğlu, masumlar apartmanı
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu hakkında zorla getirme kararı
16:50 27.09.2021 (güncellendi: 16:51 27.09.2021)
Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı olan psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde çalışan Kübra Arlı Bosuter hakkında açılan tazminat davasında tanık olarak dinlenilmesi için mahkemeye zorla getirilecek.
Kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu'nun eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında açtığı davada mahkeme, Bosuter'in çalıştığı kliniğin sahibi olan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun tanık sıfatıyla 'zorla getirilmesine' karar verdi.
Mahkeme, daha önce Budayıcıoğlu’na tanık olarak dinlenmesi için davetiye de tebliğ etmişti. Ancak Budayıcıoğlu tanık olarak mahkemeye gitmemişti.
İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gülseren Budayıcıoğlu hakkında davetiyeye uymaması gerekçesiyle ‘zorla getirilme’ kararı verdi.
Budayıcıoğlu, yarın görülecek duruşmaya tanık olarak dinlenilmesi için zorla getirilecek.