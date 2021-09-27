Mansur Yavaş: 3 bin 204 öğrencimizin barınma sorununu çözüme kavuşturdu

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, "Geleceğimizin ışığı evlatlarım, Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır. Bugüne dek 3204 öğrencimizin barınma sorununu çözüme kavuşturduk. Ankara her zaman sizin eviniz olacak" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 bin 204 üniversite öğrencisinin barınma sorununu çözüme kavuşturduklarını açıkladı.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, "Geleceğimizin ışığı evlatlarım, Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır. Bugüne dek 3204 öğrencimizin barınma sorununu çözüme kavuşturduk. Ankara her zaman sizin eviniz olacak" dedi.
Geleceğimizin ışığı evlatlarım,
Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de sizin anne ve babanızdır.
Bugüne dek 3204 öğrencimizin barınma sorununu çözüme kavuşturduk. Ankara her zaman sizin eviniz olacak. 😊 pic.twitter.com/os37eYKhiw