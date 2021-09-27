https://tr.sputniknews.com/20210927/mimarlardan-radyo-sputnike-odul-1049274243.html

Mimarlardan Radyo Sputnik’e ödül

Mimarlardan Radyo Sputnik’e ödül

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2021 Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödüllerini açıkladı. Radyo alanında, Togo İkiz Kuleleri haberiyle Radyo Sputnik... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T11:37+0300

2021-09-27T11:37+0300

2021-09-27T11:37+0300

türkiye

atilla güner

rs fm

mimarlar odası ankara şubesi

koruma alanında emre madran basın ödülleri

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Doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş mimar Emre Madran’ın anısına Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bu yıl altıncısı verilen 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' açıklandı.Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Atatürk Orman Çiftliği, Anıtkabir, Saraçoğlu Mahallesi ve Cumhuriyetin mekansallığı başta olmak üzere, doğal ve kültürel varlıkların korunması yönünde yürüttüğümüz mücadeleyi halkla buluşturan, yazılarıyla mimarlık ve kent kültürünü, kamu yararını gözeterek halkın haber alma hakkını savunan tüm basın emekçilerine teşekkür ediyoruz’’ dedi. Togo İkiz Kuleleri'yle ilgili haberle, Radyo Sputnik'te yayınlanan Akşam Postası'nı hazırlayıp sunan gazeteci Atilla Güner de ödüle layık görüldü. Ödül alan diğer isimler şöyle:Televizyon haberciliği dalındaSaraçoğlu Mahallesi, Muammer Aksoy Evi, Anıtkabir, Kıbrıs Vadisi, Atatürk Orman Çiftliği talanı, Ankapark ve kent gündemi haberleri ile FOX TV Çalar Saat Ekibi ve İsmail KüçükkayaFakültesine liyakatsiz dekan, AOÇ ve Kaçak Saray haberleri ile KRT Ana Haber Ankara EkibiMillet Bahçeleri; Saraçoğlu Mahallesi, haberi ile TELE 1 Ana Haber Evren ÖzalkuşAnıtkabir, Saraçoğlu Mahallesi, Atatürk Orman Çiftliği, Ankapark, Cebeci Stadyumu ve ODTÜ Yolu haberleriyle HALK TV Ana Haber Ekibi ve Günün Raporu Program Sunucusu Fatih Ertürkİnternet televizyon haberciliği dalındaSaraçoğlu Mahallesi, TOGO Rant Kuleleri, Cebeci Stadyumu, Ulus Tarihi Kent Merkezi ve 100.Yıl Çarşısı haberleriyle Nokta TV Yayın Sorumlusu Devrim Hacısalihoğlu"Burası Ankara Programı” ile Sol TV Erkan YıldızYazılı basın dalındaAnıtkabir, Millet Bahçeleri, Atatürk Orman Çiftliği, Ankapark, Kıbrıs Vadisi, Cebeci Stadı, Ermeni Katolik Mezarlığı'na TOKİ inşaatı, Muammer Aksoy Evi, TOGO kuleleri, haberleriyle Sözcü Gazetesi Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül ve Gazeteci Yavuz AlatanODTÜ Yolu, Millet Bahçesi, Beypazarı Taş ocağı, Kıbrıs Vadisi, TCDD haberleriyle Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan BulutYol ayrımı ve kent gündemi yazıları ile Birgün Gazetesi Köşe Yazarı Tarık ŞengülKent gündemine ufuk açıcı yazıları ile Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarı Deniz YıldırımAjans haberciliği dalında"LİMAK, Atatürk’ün AOÇ'de kurdurduğu fabrikanın arazisinde lüks konut yapmayı planlıyor” adlı özel haberi ve Saraçoğlu Mahallesi, Ankapark, Ulus Tarihi Kent Merkezi haberleriyle Anka Haber Ajansı ve Tamer Arda Erşin.Uluslararası basın dalındaAgence France-Press (AFP, Fransız Basın Ajansı) Ankapark haberiyle Raziye Akkoç (AFP Türkiye Muhabiri)"Saraçoğlu’ndaki kentsel dönüşüme telif davası” haberiyle Deutsche Welle Alican UludağDoğa tahribatları, HES ve Maden Ocakları haberleri ile Hollanda’dan yayın yapan Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldızİnternet haberciliği dalındaAnkara konut piyasası, barınma ve yüksek kira sorunu üzerine hazırlanan yazı dizisiyle Gazete Duvar Ankara Temsilciliği ve Gazeteci Mühdan SağlamAtatürk Orman Çiftliği, Saraçoğlu, Ankapark, Cebeci Stadı, ODTÜ yolu, Kıbrıs Vadisi haberleriyle Medya Port Gazeteci Sultan Özer“Yanan ormanlık alanlar yapılaşmaya açılabilir. Meslektaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz, bu işin bir parçası olmayın” haberi ve ODTÜ yolu haberleriyle Medyascope Gazeteci Zelal DirekçiYerel basın dalındaAnkara: Saraçoğlu Mahallesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Atatürk Orman Çiftliği, Cebeci Stadyumu haberleriyle Anayurt Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ferda KarababaKırşehir: Kırşehir Hükmet Konağı haberleri ile Kırşehir Çiğdem GazetesiNevşehir: Karaburç Köyü maden haberiyle Nevşehir Kent HaberZonguldak: Bartın ve Zonguldak’ta, Hema Termik Santrali, Zonguldak Kız Meslek Lisesi, MAKZON, Bartın Endüstri Meslek Lisesi haberleriyle Pusula GazetesiSivas: Gökpınar Gölü koruma haberiyle Tekin HaberTunceli: Munzur Gözeleri haberiyle Özgür Dersim GazetesiDayanışma ödülüİktidar baskısına karşı gazetecilikte ısrar eden basın emekçileri adına Gazeteci Özlem Akarsu Çelik.Emre Madran Özel ÖdülüSaraçoğlu Mahallesi telif hakkı hukuk mücadelesine Almanya’dan verdiği destekle Mimarlar Odası Ankara Şubesi Almanya Koordinatörü Mimar Betül Kesici.

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