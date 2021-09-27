https://tr.sputniknews.com/20210927/nasa-projesinde-calisan-bilim-kadini-arastirdigi-yunusla-cinsel-iliskiye-girdigini-itiraf-etti-1049266859.html

NASA projesinde çalışan bilim kadını, araştırdığı yunusla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

NASA projesinde çalışan bilim kadını, araştırdığı yunusla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti

Margaret Lovatt isimli bilim kadını, 1960'lı yıllarda yunuslarla ilgili bir araştırma yaptığı sırada, kendisine aşık olan yunus balığıyla cinsel ilişkiye... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T00:12+0300

2021-09-27T00:12+0300

2021-09-27T00:37+0300

yaşam

nasa

bilim insanları

yunus

cinsel ilişki

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Margaret Howe Lovatt isimli bilim kadını, 1960'ların başında NASA tarafından finanse edilen bir projenin parçası olarak yunusları araştırmaya başladı.Araştırmanın amacı, yunusların beyin büyüklüklerini ölçerek, kendileri aralarında nasıl iletişim kurduklarını tespit etmekti.Karayip adası St Thomas'ta yunusları incelemeye başlayan bilim insanları, birçok bilgi elde etti. Peter, Pamela ve Sissy adında üç yunusun hareketlerini inceleyen bilim insanları, araştırmada oldukça ileri gitti.Fakat araştırmaya damga vuran, araştırmacılardan Margaret Howe Lovatt'ın yunuslardan biriyle cinsel ilişkiye girmesi oldu.Margaret Howe Lovatt isimli kadın, BBC'ye verdiği röportajda yunus balıklarından Peter'le cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Yunus balığıyla aralarında çok farklı bir bağ oluştuğunu ve bu bağın giderek yunus balığı cephesinde aşka dönüştüğünü söyleyen Lovatt, "Peter kendisini bacaklarıma, ellerime ve ayaklarıma cinsel bir şekilde sürtüyordu. Ben de bunun olmasına izin verdim" ifadelerini kullandı.Lovatt ve Peter'in aşkı, NASA'nın programı sonlandırmasıyla birlikte sona erdi. NASA, yunuslarla ilgili araştırmaların rapor haline getirilmesi içine ekiplerde değişikliğe gitti ve bu sayede ikilinin aşkı son bulmuş oldu.Bilim insanları ise söz konusu olayla ilgili ikiye bölündü. Bazı bilim insanları bunun etik dışı olduğunu savunurken, bazı bilim insanları ise araştırma için gerekli olabileceği görüşünde birleşti.

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nasa, bilim insanları, yunus, cinsel ilişki