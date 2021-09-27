https://tr.sputniknews.com/20210927/putin-en-buyuk-dusmanimiz-olan-yoksulluk-henuz-yenilmis-degil-1049288796.html

Putin: En büyük düşmanımız olan yoksulluk henüz yenilmiş değil

Putin: En büyük düşmanımız olan yoksulluk henüz yenilmiş değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin en büyük düşmanının yoksulluk, sağlık, eğitim ve altyapı sorunları olduğunu söyledi. Rus lidere göre, yönetimin... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T17:03+0300

2021-09-27T17:03+0300

2021-09-27T17:04+0300

rusya

vladimir putin

yoksulluk

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Başbakan yardımcılarıyla video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda bir araya gelen Putin, Duma seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı kampanya merkezlerinde kutlamaların yapıldığını duyduğunu ifade etti. Putin, “Ancak tüm hedeflerimize ulaştığımızı söylemek, kutlama yapmak için henüz erken. Düşmanımız henüz mağlup edilmiş değil” dedi. Halkın önemli bölümünün yoksulluğunun yanı sıra sağlık, eğitim ve altyapı sorunlarını ülkenin düşmanı olarak nitelendiren Putin, “Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken sorunlar var. Bizim en büyük düşmanımız işte bunlar. Başlıca hedefimizse vatandaşlarımızın yaşam seviyesini ve kalitesini artırmak” dedi. Putin geçen haftada ülkedeki yoksulluğun en düşük seviyesine getirilmesi, insanların önemli bir kısmının yoksulluktan kurtarılması gerektiğini söylemişti.

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rusya, vladimir putin, yoksulluk