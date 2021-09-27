https://tr.sputniknews.com/20210927/sanatci-muzenin-eser-yapmasi-icin-verdigi-parayi-alip-kacti-adini-da-sanat-koydu-1049291362.html

Sanatçı müzenin eser yapması için verdiği parayı alıp kaçtı: Adını da sanat koydu

Sanatçı müzenin eser yapması için verdiği parayı alıp kaçtı: Adını da sanat koydu

Danimarkalı sanatçı bir müze tarafından enstalasyon yapması için kendisine verilen parayı alıp karşılığında adını ‘Parayı al ve kaç‘ koyduğu boş bir ‘eser’... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T18:17+0300

2021-09-27T18:17+0300

2021-09-27T18:17+0300

yaşam

sanat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049291337_0:70:740:486_1920x0_80_0_0_b8c8c5d6b4ab1aded45878ccf740a2fb.jpg

Sanatçı Jens Haaning ülkenin kuzeyindeki Kunsten modern sanat müzesiyle bir Danimarkalı ve Avustralyalının yıllık gelirini gösteren çalışmayı yeniden yapmak için müzeden para aldı.Bir süre sonra iki cam çerçeveden oluşan enstalasyonu müzeye gönderdi. Ancak çerçevelerin içi boştu; 540 bin Danimarka kronu (750 bin lira) gitmişti.Diken'in haberine göre, işin adı da haliyle değişti. Sanatçı ‘kendi yorumunu’ kattığı işe ‘Parayı al ve kaç’ adını verdi. Sanatçının açıklaması ise şöyle oldu: “Sanat olan şey, paralarını almam.“Müze parayı geri getirmesini talep ediyor ancak Haaning reddediyor. Şimdi müze, önümüzdeki ocak ayında sergi sona erene kadar parayı iade etmezse sanatçıyı polise bildirme seçeneğini değerlendiriyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sanat