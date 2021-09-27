Son 24 saatte 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı hatırlatmasında bulunarak, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı hatırlatmasında bulunarak, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." dedi.