https://tr.sputniknews.com/20210927/ukraynali-muhalifler-ulkede-rus-diline-yonelik-ayrimcilik-yapildigini-duyurdu-1049268942.html

Ukraynalı muhalifler, ülkede Rus diline yönelik ayrımcılık yapıldığını duyurdu

Ukraynalı muhalifler, ülkede Rus diline yönelik ayrımcılık yapıldığını duyurdu

Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi, Ukrayna’da Rus dilinin kullanımında kısıtlamalar olduğunu duyurdu. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T05:25+0300

2021-09-27T05:25+0300

2021-09-27T05:25+0300

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Partinin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, Ukrayna’da Rus dilinin kullanımında kısıtlamalar olduğu belirtildi.Açıklamada, “Bugün Avrupa Dil Günü. Avrupa'da bu günde çeşitli dilleri öğrenme ve geliştirmenin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiği hatırlatılıyor. Bu, kültür seviyesini yükselten, toplum birliğinin güçlenmesine, çatışmaların ve ayrımcılığın önlenmesine yardımcı olan bir şey. Aynı zamanda Ukrayna’da tamamen zıt şeyler oluyor. Rusça konuşan Ukraynalılara, diğer etnik topluluk temsilcilerine yönelik ayrımcı para cezası ve yasaklama politikası yürütülüyor. Medyada, kamusal ve kültürel hayatta Rusça ve ulusal toplulukların dillerini kullanma hakkı zorla sınırlandırılıyor” ifadelerine yer verildi.Ülkede Ukrayna dili öğrenmenin imkansız bir görev haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Çünkü ders kitaplarının sürekli olarak yeniden yazılmak zorunda kalındığı, milliyetçi siyasete bulaşan ‘filologların’ bilerek Ukrayna dilini arkaik Latin diline çevirdiği bu durumda dil öğrenilemez” denildi.Ukrayna parlamentosu, Nisan 2019'da özel ‘dil komisyonu’ kurulmasını, bürokratlar için dil seviyesi belirleme sınavları ve ihlali için para cezaları öngören ‘Ukrayna dilinin devlet dili olarak işleyişinin sağlanması’ adlı bir yasayı kabul etmişti.Ukrayna Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasanın ulusal azınlıkların dil haklarını ihlal etmediğine ve yasal statüsüne yönelik herhangi bir tacizin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine hükmetmişti.

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