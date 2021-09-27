https://tr.sputniknews.com/20210927/zincir-marketlerin-sozlu-savunma-verecegi-tarih-belli-oldu-1049289663.html

Zincir marketlerin sözlü savunma vereceği tarih belli oldu

Zincir marketlerin sözlü savunma vereceği tarih belli oldu

Rekabet Kurulu, zincir marketler ile tedarikçilerinin 27 Ekim'de sözlü savunma vereceğini duyurdu. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T17:25+0300

2021-09-27T17:25+0300

2021-09-27T17:25+0300

ekonomi

rekabet kurulu

fiyat

zincir

market

fahiş fiyat

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Rekabet Kurulu, salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 27 Ekim'de yapılacağını duyurdu.Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, 'Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ' uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."

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rekabet kurulu, fiyat, zincir, market, fahiş fiyat