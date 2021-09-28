https://tr.sputniknews.com/20210928/2-bin-yillik-roma-cesmesinin-icinde-ayri-bir-tarihi-yapi-bulundu-1049319497.html

2 bin yıllık Roma çeşmesinin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu

2 bin yıllık Roma çeşmesinin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu

Adıyaman'da Roma döneminden kalma çeşmenin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu. 2 bin yıl önce inşa edilen çeşmenin suyu hala kullanılıyor. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T15:51+0300

2021-09-28T15:51+0300

2021-09-28T15:51+0300

çeşme

roma

yaşam

adıyaman

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Adıyaman'da Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi çeşmenin yanındaki boşluktan yaklaşık 30 metre içeri giren ekipler, burada yeni bir tarihi yapı buldu.Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Roma çeşmesinin tarihte Perre Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşıladığı gibi kervanların da uğrak noktası olduğunu söyledi.Bölge halkının çeşmenin içerisinde bir yapı olduğuna dair ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını vurgulayan Alkan, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerlediklerini ve ilk esnada kendilerini sütunların karşıladığını anlattı.‘Tarihi çeşmenin suyu hala kullanılıyor’Daha ileride 12 metrekarelik tonozlu bir yapıya denk geldiklerine dikkat çeken Alkan, şunları söyledi:

çeşme

adıyaman

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2021

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çeşme, roma, adıyaman