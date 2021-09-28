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2 bin yıllık Roma çeşmesinin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu
2 bin yıllık Roma çeşmesinin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu
Adıyaman'da Roma döneminden kalma çeşmenin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu. 2 bin yıl önce inşa edilen çeşmenin suyu hala kullanılıyor. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T15:51+0300
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çeşme
roma
yaşam
adıyaman
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Adıyaman'da Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi çeşmenin yanındaki boşluktan yaklaşık 30 metre içeri giren ekipler, burada yeni bir tarihi yapı buldu.Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Roma çeşmesinin tarihte Perre Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşıladığı gibi kervanların da uğrak noktası olduğunu söyledi.Bölge halkının çeşmenin içerisinde bir yapı olduğuna dair ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını vurgulayan Alkan, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerlediklerini ve ilk esnada kendilerini sütunların karşıladığını anlattı.‘Tarihi çeşmenin suyu hala kullanılıyor’Daha ileride 12 metrekarelik tonozlu bir yapıya denk geldiklerine dikkat çeken Alkan, şunları söyledi:
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çeşme, roma, adıyaman

2 bin yıllık Roma çeşmesinin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu

15:51 28.09.2021
© AA2 bin yıllık Roma çeşmesinde yeni bir yapı
2 bin yıllık Roma çeşmesinde yeni bir yapı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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Adıyaman'da Roma döneminden kalma çeşmenin içinde ayrı bir tarihi yapı bulundu. 2 bin yıl önce inşa edilen çeşmenin suyu hala kullanılıyor.
Adıyaman'da Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi çeşmenin yanındaki boşluktan yaklaşık 30 metre içeri giren ekipler, burada yeni bir tarihi yapı buldu.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Roma çeşmesinin tarihte Perre Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşıladığı gibi kervanların da uğrak noktası olduğunu söyledi.
Bölge halkının çeşmenin içerisinde bir yapı olduğuna dair ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını vurgulayan Alkan, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerlediklerini ve ilk esnada kendilerini sütunların karşıladığını anlattı.

‘Tarihi çeşmenin suyu hala kullanılıyor’

Daha ileride 12 metrekarelik tonozlu bir yapıya denk geldiklerine dikkat çeken Alkan, şunları söyledi:
"Biraz zorlu bir süreç yaşadık ama sonunda ulaştık. Eski dönemleri incelediğimizde Melitene ile Kommagene krallıklarının başkenti Samsat ilçesinin geçiş güzergahında bulunmasından dolayı kervanlar suyun lezzetinden dolayı bu çeşmenin etrafında konaklamaktaydı. Günümüzden 2 bin yıl öncesinde inşa edilen çeşmenin hala suyu akmaktadır ve günümüzde mahalleliler tarafından kullanılmaktadır."
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