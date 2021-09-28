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ABD basını: Yeni füze, MiG-31’i Rusya’nın sahip olduğu en evrensel uçaklardan biri yapıyor
ABD basını: Yeni füze, MiG-31’i Rusya’nın sahip olduğu en evrensel uçaklardan biri yapıyor
Rus MiG-31BM ve MiG-31BSM önleme uçaklarının zengin cephaneliğine dikkat çeken ABD merkezli askeri tarih dergisi Military Watch, bu uçakların donatıldığı yeni... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T01:24+0300
2021-09-28T01:24+0300
savunma
abd
rusya
füze
mig-31bm
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Dergide yer alan bir makalede Rus MiG-31BM ve MiG-31BSM önleme uçaklarının zengin cephaneliğine dikkat çekilerek, bu uçakların donatıldığı yeni kısa menzilli ‘havadan havaya’ R-74M füzelerinin MiG-31’i Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin sahip olduğu en evrensel uçaklarından biri yaptığı belirtildi.Yazarlar, MiG-31'in Zaslon-M radarı ve 400 kilometre menzilli füzeler ile donatıldığını ve bu sayede uçağın görünürlüğün ötesinde hedefleri vurma bakımından avantajlı duruma geldiğini ifade etti.Hava hedeflerini önlemek için tasarlanan MiG-31’in yapısının uçağı yakın çatışmada kusurlu hale getirdiğine dikkat çekilen yazıda, ayrıca MiG-31’in radarının uzak mesafelerdeki hedefleri vurmaya uygun olduğu kaydedildi.Manevra halindeki hedeflerin imha edilmesini sağlayan yeni R-74M füzesinin ise MiG-31’in yakın çatışmadaki kusurlarını telafi ettiği vurgulanan yazıda, yeni mühimmatın 300 metreden başlayan mesafelerdeki hedefleri de imha edebildiği, ayrıca R-74M’in uzun menzilli R-37 füzelerini devreye almaya gerek kalmadan helikopterleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını (İHA) vurabileceği vurgulandı.Yeni füzenin, çok çeşitli mühimmatların kullanıldığı MiG-31'i ‘çok evrensel bir uçak’ yaptığına dikkat çekilen yazıda, modernize edilen önleme uçaklarının ayrıca ‘havadan karaya’ Kinjal balistik füzelerini, bomba ve gemisavar füzeleri de taşıyabildiğinin altı çizildi.Geçtiğimiz yaz R-74M yakın menzilli füzelerin MiG-31BM uçaklarının mühimmatına eklendiği bildirilmişti. İzvestiya gazetesinin bildirdiği üzere yeni füze, uçağın az görünür İHA’ları ve seyir füzelerini vurmasını sağlayacak.
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abd, rusya, füze, mig-31bm

ABD basını: Yeni füze, MiG-31’i Rusya’nın sahip olduğu en evrensel uçaklardan biri yapıyor

01:24 28.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMiG-31
MiG-31 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Sputnik
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Rus MiG-31BM ve MiG-31BSM önleme uçaklarının zengin cephaneliğine dikkat çeken ABD merkezli askeri tarih dergisi Military Watch, bu uçakların donatıldığı yeni kısa menzilli R-74M füzelerinin MiG-31’i Rusya’nın sahip olduğu en evrensel uçaklarından biri yaptığını yazdı.
Dergide yer alan bir makalede Rus MiG-31BM ve MiG-31BSM önleme uçaklarının zengin cephaneliğine dikkat çekilerek, bu uçakların donatıldığı yeni kısa menzilli ‘havadan havaya’ R-74M füzelerinin MiG-31’i Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin sahip olduğu en evrensel uçaklarından biri yaptığı belirtildi.
Yazarlar, MiG-31'in Zaslon-M radarı ve 400 kilometre menzilli füzeler ile donatıldığını ve bu sayede uçağın görünürlüğün ötesinde hedefleri vurma bakımından avantajlı duruma geldiğini ifade etti.
Hava hedeflerini önlemek için tasarlanan MiG-31’in yapısının uçağı yakın çatışmada kusurlu hale getirdiğine dikkat çekilen yazıda, ayrıca MiG-31’in radarının uzak mesafelerdeki hedefleri vurmaya uygun olduğu kaydedildi.
Manevra halindeki hedeflerin imha edilmesini sağlayan yeni R-74M füzesinin ise MiG-31’in yakın çatışmadaki kusurlarını telafi ettiği vurgulanan yazıda, yeni mühimmatın 300 metreden başlayan mesafelerdeki hedefleri de imha edebildiği, ayrıca R-74M’in uzun menzilli R-37 füzelerini devreye almaya gerek kalmadan helikopterleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını (İHA) vurabileceği vurgulandı.
Yeni füzenin, çok çeşitli mühimmatların kullanıldığı MiG-31'i ‘çok evrensel bir uçak’ yaptığına dikkat çekilen yazıda, modernize edilen önleme uçaklarının ayrıca ‘havadan karaya’ Kinjal balistik füzelerini, bomba ve gemisavar füzeleri de taşıyabildiğinin altı çizildi.
Geçtiğimiz yaz R-74M yakın menzilli füzelerin MiG-31BM uçaklarının mühimmatına eklendiği bildirilmişti. İzvestiya gazetesinin bildirdiği üzere yeni füze, uçağın az görünür İHA’ları ve seyir füzelerini vurmasını sağlayacak.
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