https://tr.sputniknews.com/20210928/ac-kalan-yaban-domuzlari-sehre-indi-vatandaslar-besledi-1049311710.html

Aç kalan yaban domuzları şehre indi, vatandaşlar besledi

Aç kalan yaban domuzları şehre indi, vatandaşlar besledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T12:56+0300

2021-09-28T12:56+0300

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yaşam

yaban domuzu

koronavirüs

muğla

yiyecek

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Fethiye'de son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzları, çöpleri karıştırdı.Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar, çöpte yiyecek arayan domuzları elleri ile besledi.Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

muğla

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yaban domuzu, koronavirüs, muğla, yiyecek