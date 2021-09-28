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https://tr.sputniknews.com/20210928/ac-kalan-yaban-domuzlari-sehre-indi-vatandaslar-besledi-1049311710.html
Aç kalan yaban domuzları şehre indi, vatandaşlar besledi
Aç kalan yaban domuzları şehre indi, vatandaşlar besledi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T12:56+0300
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yaşam
yaban domuzu
koronavirüs
muğla
yiyecek
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Fethiye'de son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzları, çöpleri karıştırdı.Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar, çöpte yiyecek arayan domuzları elleri ile besledi.Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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yaban domuzu, koronavirüs, muğla, yiyecek

Aç kalan yaban domuzları şehre indi, vatandaşlar besledi

12:56 28.09.2021 (güncellendi: 13:05 28.09.2021)
© İHAMuğla'da şehre inen yaban domuzları
Muğla'da şehre inen yaban domuzları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© İHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi.
Fethiye'de son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzları, çöpleri karıştırdı.
Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar, çöpte yiyecek arayan domuzları elleri ile besledi.
Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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