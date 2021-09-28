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https://tr.sputniknews.com/20210928/ac-kalan-yaban-domuzlari-sehre-indi-vatandaslar-besledi-1049311710.html
Aç kalan yaban domuzları şehre indi, vatandaşlar besledi
Aç kalan yaban domuzları şehre indi, vatandaşlar besledi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T12:56+0300
2021-09-28T12:56+0300
2021-09-28T13:05+0300
yaşam
yaban domuzu
koronavirüs
muğla
yiyecek
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Fethiye'de son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzları, çöpleri karıştırdı.Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar, çöpte yiyecek arayan domuzları elleri ile besledi.Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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yaban domuzu, koronavirüs, muğla, yiyecek
Aç kalan yaban domuzları şehre indi, vatandaşlar besledi 12:56 28.09.2021 (güncellendi: 13:05 28.09.2021)
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi.
Fethiye'de son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen
yaban domuzları,
çöpleri
karıştırdı.
Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar, çöpte yiyecek arayan domuzları elleri ile besledi.
Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri
iştahla yerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.