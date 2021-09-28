https://tr.sputniknews.com/20210928/alibaba-kripto-para-madenciligi-makinelerinin-satisini-durduruyor-1049313477.html
Alibaba, kripto para madenciliği makinelerinin satışını durduruyor
Alibaba, kripto para madenciliği makinelerinin satışını durduruyor
Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, 8 Ekim’den itibaren kripto madencilik cihaz ve ekipmanlarının satışını durduracağını açıkladı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T13:27+0300
2021-09-28T13:27+0300
2021-09-28T13:26+0300
dünya
çin
alibaba
kripto para
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Kripto madencilik alanında kullanılan cihaz ve ekipmanların satışının durdurulduğunu açıklayan Alibaba, kararın Çin Halk Bankası'nın satışını durduracağını açıkladı.Ancak şirket, dünya çapında kriptoyla ilgili 'yasa ve düzenlemelerin istikrarsızlığını' da dikkate aldığını söyledi. Alibaba, sitede yer alan 'Blockchain Madenci Aksesuarları' ve 'Blockchain Madencileri' kategorilerini kapattığını açıkladı.Şirket ayrıca, madencilik teçhizatları ve ilgili aksesuarların yasaklanmasına ek olarak, 'Bitcoin, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin ve Ethereum' gibi kripto para birimlerinin satışını da yasakladığını söyledi.15 Ekim'den sonra bu tür ürünleri platformlarında listeleyen tüm satıcılar cezaya çarptırılacak. Çin'in kripto madenciliği ve ticareti üzerindeki engellemeleri devam ederken, geçen haftalarda yapılan açıklamada ülkedeki bütün kripto işlemlerin yasaklandığı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210924/cin-mb-kripto-paralarla-ilgili-tum-islemleri-yasakladi-1049213592.html
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çin, alibaba, kripto para
Alibaba, kripto para madenciliği makinelerinin satışını durduruyor
Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, 8 Ekim’den itibaren kripto madencilik cihaz ve ekipmanlarının satışını durduracağını açıkladı.
Kripto madencilik alanında kullanılan cihaz ve ekipmanların satışının durdurulduğunu açıklayan Alibaba, kararın Çin Halk Bankası'nın satışını durduracağını açıkladı.
Ancak şirket, dünya çapında kriptoyla ilgili 'yasa ve düzenlemelerin istikrarsızlığını' da dikkate aldığını söyledi.
Alibaba, sitede yer alan 'Blockchain Madenci Aksesuarları' ve 'Blockchain Madencileri' kategorilerini kapattığını açıkladı.
Şirket ayrıca, madencilik teçhizatları ve ilgili aksesuarların yasaklanmasına ek olarak, 'Bitcoin, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin ve Ethereum' gibi kripto para birimlerinin satışını da yasakladığını söyledi.
15 Ekim'den sonra bu tür ürünleri platformlarında listeleyen tüm satıcılar cezaya çarptırılacak.
Çin'in kripto madenciliği ve ticareti üzerindeki engellemeleri devam ederken, geçen haftalarda yapılan açıklamada ülkedeki bütün kripto işlemlerin yasaklandığı belirtilmişti.