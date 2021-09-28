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https://tr.sputniknews.com/20210928/android-tabanli-milyonlarca-akilli-telefon-devre-disi-birakilacak-1049300565.html
Android tabanlı milyonlarca akıllı telefon devre dışı bırakılacak
Android tabanlı milyonlarca akıllı telefon devre dışı bırakılacak
Google, Android işletim sisteminin eski sürümlerini kullanan akıllı telefonlar için servislerine erişimini kapatacak. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T01:26+0300
2021-09-28T01:26+0300
2021-09-28T01:26+0300
yaşam
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uygulama
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Android kullanan milyonlarca cep telefonunun sahipleri, bugünden itibaren Gmail, YouTube, Google Maps ve Google’ın diğer servislerinden yararlanamayacak.Kısıtlama, Android 2.3.7 (Gingerbread) veya altındaki sürümleri ilgilendiriyor. Bu sürümleri kullanan cihazlar hata mesajı verecek.Google uygulamalarını bu cihazlarda kullanmaya devam etmek için ise Android 3.0 Honeycomb veya sonraki sürümleri kullanmak gerekecek.
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google, android, uygulama
Android tabanlı milyonlarca akıllı telefon devre dışı bırakılacak
Google, Android işletim sisteminin eski sürümlerini kullanan akıllı telefonlar için servislerine erişimini kapatacak.
Android k
ullanan milyonlarca cep telefonunun sahipleri, bugünden itibaren Gmail, YouTube, Google Maps ve Google’ın diğer servislerinden
yararlanamayacak.
Kısıtlama, Android 2.3.7 (Gingerbread) veya altındaki sürümleri ilgilendiriyor. Bu sürümleri kullanan cihazlar hata mesajı verecek.
Google uygulamalarını bu cihazlarda kullanmaya devam etmek için ise
Android 3.0 Honeycomb veya sonraki sürümleri kullanmak gerekecek.