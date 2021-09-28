https://tr.sputniknews.com/20210928/android-tabanli-milyonlarca-akilli-telefon-devre-disi-birakilacak-1049300565.html

Android tabanlı milyonlarca akıllı telefon devre dışı bırakılacak

Android tabanlı milyonlarca akıllı telefon devre dışı bırakılacak

Google, Android işletim sisteminin eski sürümlerini kullanan akıllı telefonlar için servislerine erişimini kapatacak. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T01:26+0300

2021-09-28T01:26+0300

2021-09-28T01:26+0300

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Android kullanan milyonlarca cep telefonunun sahipleri, bugünden itibaren Gmail, YouTube, Google Maps ve Google’ın diğer servislerinden yararlanamayacak.Kısıtlama, Android 2.3.7 (Gingerbread) veya altındaki sürümleri ilgilendiriyor. Bu sürümleri kullanan cihazlar hata mesajı verecek.Google uygulamalarını bu cihazlarda kullanmaya devam etmek için ise Android 3.0 Honeycomb veya sonraki sürümleri kullanmak gerekecek.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google, android, uygulama