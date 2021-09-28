Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210928/bakan-pakdemirliden-chpli-vekilin-soru-onergesine-tek-cumlelik-yanit-1049317578.html
Bakan Pakdemirli'den CHP'li vekilin soru önergesine tek cümlelik yanıt
Bakan Pakdemirli'den CHP'li vekilin soru önergesine tek cümlelik yanıt
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin soru önergesine tek... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T14:59+0300
2021-09-28T14:59+0300
türkiye
chp
ömer fethi gürer
tarım
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044918492_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_492c9595f82a315d56e9ab9f7f8f4816.jpg
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.ANKA'da yer alan habere göre Gürer, Pakdemirli’ye, “Tarımsal üretimde geçici ve gezici olarak çalışan kadın-erkek mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştıkları sosyal güvenlik, emeklilik gibi sorunlar ile tarımda çocuk işçiliğine yönelik kalıcı çözümlerin geliştirilmesi için alınan önlemler nelerdir? Tarım alanlarında geçici ve gezici olarak çalışan kadın-erkek işçi sayısı kaçtır? Geçici tarım işçisi olan il sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.Bakan Pakdemirli, Gürer’in soru önergesine verdiği tek cümlelik yanıtta, “Mevsimlik tarım isçilerinin sorunlarına yönelik Bakanlığımız ve ilgili diğer bakanlıklar, kendi görev alanlarına giren konulara ilişkin olarak ortak faaliyetler yürütmektedir” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044918492_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_bd420b457c05ec1df3730842a956df4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, ömer fethi gürer, tarım, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı

Bakan Pakdemirli'den CHP'li vekilin soru önergesine tek cümlelik yanıt

14:59 28.09.2021
© AABekir Pakdemirli
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin soru önergesine tek cümleyle yanıt verdi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.
ANKA'da yer alan habere göre Gürer, Pakdemirli’ye, “Tarımsal üretimde geçici ve gezici olarak çalışan kadın-erkek mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştıkları sosyal güvenlik, emeklilik gibi sorunlar ile tarımda çocuk işçiliğine yönelik kalıcı çözümlerin geliştirilmesi için alınan önlemler nelerdir? Tarım alanlarında geçici ve gezici olarak çalışan kadın-erkek işçi sayısı kaçtır? Geçici tarım işçisi olan il sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.
Bakan Pakdemirli, Gürer’in soru önergesine verdiği tek cümlelik yanıtta, “Mevsimlik tarım isçilerinin sorunlarına yönelik Bakanlığımız ve ilgili diğer bakanlıklar, kendi görev alanlarına giren konulara ilişkin olarak ortak faaliyetler yürütmektedir” dedi.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:09Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta fırlatan kişi akıl hastanesine yatırıldı
14:59Bakan Pakdemirli'den CHP'li vekilin soru önergesine tek cümlelik yanıt
14:55Kaş'tan yüzerek Yunanistan'a geçen iki Türk tutuklandı
14:48İstanbul'da bir apartmanda balkon var ama kapı yok
14:46Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayın temizlenecek
14:44Galata Kulesi'nin önündeki direk kaldırılıyor: 'Fotoğrafta çıkması görüntüyü estetik açıdan bozuyor'
14:37Prof. Dr. Yeldan: Merkez Bankası’nın faiz düşürmesi bu koşullarda neredeyse intihar girişimiydi
14:36Finlandiya'da bilim insanları laboratuvarda kahve üretti
14:33MB Başkanı Kavcıoğlu: Talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz
14:31İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Rus mevkidaşıyla işbirliğini görüşmek için Moskova'ya gitti
14:29Pfizer, koronavirüs hapında yeni aşamaya geçti
14:28Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan aşı ve PCR test sonucu bilgisiyle ilgili karar
14:19Ticaret Bakanlığı'ndan indirimli satışlara ilişkin uyarı
14:16Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabah sporu paylaşımı
14:11WhatsApp, 1 Kasım'da 43 telefonda çalışmayı bitiriyor
14:07Will Smith'den Hollywood pazarlama taktikleri: Polisin finansmanını kesmek gibi tabirler kullanmayın
14:07Aziz Sancar, isminin kullanılmasına izin verip imzaladı: '100 kilometre hıza ulaşabiliyor'
14:01WSJ: ABD, Ortadoğu'daki Rus askeri üslerini kullanmak istiyor
13:57İBB, bisikletliler için kapalı park alanı yapıyor
13:54Ormanda saatlerce kendini aradı