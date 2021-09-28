https://tr.sputniknews.com/20210928/bakan-pakdemirliden-chpli-vekilin-soru-onergesine-tek-cumlelik-yanit-1049317578.html

Bakan Pakdemirli'den CHP'li vekilin soru önergesine tek cümlelik yanıt

Bakan Pakdemirli'den CHP'li vekilin soru önergesine tek cümlelik yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin soru önergesine tek... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T14:59+0300

2021-09-28T14:59+0300

2021-09-28T14:59+0300

türkiye

chp

ömer fethi gürer

tarım

bekir pakdemirli

tarım ve orman bakanlığı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.ANKA'da yer alan habere göre Gürer, Pakdemirli’ye, “Tarımsal üretimde geçici ve gezici olarak çalışan kadın-erkek mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştıkları sosyal güvenlik, emeklilik gibi sorunlar ile tarımda çocuk işçiliğine yönelik kalıcı çözümlerin geliştirilmesi için alınan önlemler nelerdir? Tarım alanlarında geçici ve gezici olarak çalışan kadın-erkek işçi sayısı kaçtır? Geçici tarım işçisi olan il sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.Bakan Pakdemirli, Gürer’in soru önergesine verdiği tek cümlelik yanıtta, “Mevsimlik tarım isçilerinin sorunlarına yönelik Bakanlığımız ve ilgili diğer bakanlıklar, kendi görev alanlarına giren konulara ilişkin olarak ortak faaliyetler yürütmektedir” dedi.

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chp, ömer fethi gürer, tarım, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı