Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Avukatı Ümit Kara, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada Çevik Bir'in sağlık durumunun tespiti için Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tetkiklerinin yapıldığını söyledi. Kara, demans belirtileri gösteren Çevik Bir'in tetkiklerinin yapılması sonrası Buca Cezaevi'nden, raporlarını değerlendirmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na mevcutlu olarak sevk edildiğini bildirdi. Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirme raporu sonrası, cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir karar verilecek. Emekli Orgeneral Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren eski Genelkurmay 2. Başkanı ÇevikBir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Avukatı Ümit Kara, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada Çevik Bir'in sağlık durumunun tespiti için Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tetkiklerinin yapıldığını söyledi.
Kara, demans belirtileri gösteren Çevik Bir'in tetkiklerinin yapılması sonrası Buca Cezaevi'nden, raporlarını değerlendirmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na mevcutlu olarak sevk edildiğini bildirdi.
Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirme raporu sonrası, cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir karar verilecek. Emekli Orgeneral Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.