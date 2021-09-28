CHP'li Antmen: Yargıdaki skandalın belgesini paylaşıyorum

CHP'li Antmen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yargıdaki skandalın belgesini paylaşıyorum; Türkiye'de Türk kanunları yerine yabancı devletlerin kanunu uygulanıyor. 13 yaşında bir kız çocuğu tecavüze uğruyor ve doğuruyor. Mahkeme, kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor ve istinaf da şikayetçi yok diye onaylıyor" ifadelerini kullandı. Mahkemenin Türk Ceza Kanunu uygulayacağı yerde kanuna aykırı hareket ettiğini ifade eden Antmen “Türkiye Cumhuriyetinde kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bu kanunda açık şekilde belirtilmiştir. Suriyeli birisi burada 13 yaşında bir kıza tecavüz ediyorsa o Türk kanunlarına göre yargılanmalıydı. Ama bakıyoruz Suriyelilere ayrı kanun uygulanıyor. Çocuğa tecavüz eden Suriyeli serbest bırakılmış, beraat kararı verilmiş. İstinaf, şikayetçi yok diye bu kararı onaylamış. Bu belge yargı için çok büyük bir skandal kararı ve Türk hukuku için utanç kaynağıdır. Bu belge gösteriyor ki Türkiye’de Türk Kanunları yerine yabancı devletlerin kanunları uygulanıyor” dedi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Elimdeki bu belgeler Türk hukuku anlamında bir skandalı gösteriyor. 13 yaşında bir kız istismara uğruyor ve doğum yapıyor. Nitelikli istismar suçu var. Fakat mahkeme Türk kanunlarına göre değil, Suriye kanunlarına göre karar veriyor ve istismarcıyı serbest bırakıyor” dedi.
CHP'li Antmen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yargıdaki skandalın belgesini paylaşıyorum; Türkiye'de Türk kanunları yerine yabancı devletlerin kanunu uygulanıyor. 13 yaşında bir kız çocuğu tecavüze uğruyor ve doğuruyor. Mahkeme, kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor ve istinaf da şikayetçi yok diye onaylıyor" ifadelerini kullandı.
Mahkemenin Türk Ceza Kanunu uygulayacağı yerde kanuna aykırı hareket ettiğini ifade eden Antmen “Türkiye Cumhuriyetinde kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bu kanunda açık şekilde belirtilmiştir. Suriyeli birisi burada 13 yaşında bir kıza tecavüz ediyorsa o Türk kanunlarına göre yargılanmalıydı. Ama bakıyoruz Suriyelilere ayrı kanun uygulanıyor. Çocuğa tecavüz eden Suriyeli serbest bırakılmış, beraat kararı verilmiş. İstinaf, şikayetçi yok diye bu kararı onaylamış. Bu belge yargı için çok büyük bir skandal kararı ve Türk hukuku için utanç kaynağıdır. Bu belge gösteriyor ki Türkiye’de Türk Kanunları yerine yabancı devletlerin kanunları uygulanıyor” dedi.
Yargıdaki skandalın belgesini paylaşıyorum;
Türkiye'de Türk kanunları yerine yabancı devletlerin kanunu uygulanıyor. 13 yaşında bir kız çocuğu tecavüze uğruyor ve doğuruyor. Mahkeme, kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor ve istinaf da şikayetçi yok diye onaylıyor! pic.twitter.com/CqXfRAPBnT