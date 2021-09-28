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Galata Kulesi'nin önündeki direk kaldırılıyor: 'Fotoğrafta çıkması görüntüyü estetik açıdan bozuyor'
Galata Kulesi'nin önündeki direk kaldırılıyor: 'Fotoğrafta çıkması görüntüyü estetik açıdan bozuyor'
İstanbul'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Galata Kulesi'nin önünde yıllardır bulunan KGYS direğinin yeri, gelen tepkiler... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T14:44+0300
2021-09-28T14:50+0300
yaşam
galata kulesi
fotoğrafçılık
manzara
direk
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İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik noktalarından Galata Kulesi'nin hemen yanında yer alan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının olduğu direk kaldırılıyor.Sosyal medya kullanıcılarının yetkilileri etiketleyerek yazdıkları manzara eleştirisi yanıt buldu.Fotoğraflarda KGYS direğinin de çıkması ve Galata Kulesi manzarasını kapatması nedeniyle direk başka bir noktaya taşınacak.Sosyal medyadaki tepkilere cevap veren İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, şunları söyledi:‘Tarihin önünü kapatıyor, yakışmıyor’Fotoğraf çektirmek için Galata Kulesi'ne gelen Zehra Sur "KGYS direğinin başka bir noktaya taşınacak olması turistler tarafından da olumlu karşılandı. Bence direğin kaldırılacak olması iyi olur. Hem İstanbul'u daha iyi tanıtır hem de estetik açıdan bozduğunu düşünüyorum. Fotoğraflarda direğin çıkması görüntüyü bozuyor. Gerek yok" dedi.Rize'den İstanbul'a gelen Rukiye Feyizoğlu "Tabi ki kaldırılmalı. Yakışıyor mu? Tarihin önünü kapatıyorsun. Resim çekeceğim, direk geliyor arkaya. Kaldırılması güzel oldu. Rize'den geldim. Fotoğraf çektim ama güzel çıkmadı. Yakışmıyor" diye konuştu.
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galata kulesi, fotoğrafçılık, manzara, direk

Galata Kulesi'nin önündeki direk kaldırılıyor: 'Fotoğrafta çıkması görüntüyü estetik açıdan bozuyor'

14:44 28.09.2021 (güncellendi: 14:50 28.09.2021)
© DHAGalata Kulesi, KGYS direği
Galata Kulesi, KGYS direği - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© DHA
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İstanbul'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Galata Kulesi'nin önünde yıllardır bulunan KGYS direğinin yeri, gelen tepkiler üzerine değiştiriliyor.
İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik noktalarından Galata Kulesi'nin hemen yanında yer alan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının olduğu direk kaldırılıyor.
Sosyal medya kullanıcılarının yetkilileri etiketleyerek yazdıkları manzara eleştirisi yanıt buldu.
Fotoğraflarda KGYS direğinin de çıkması ve Galata Kulesi manzarasını kapatması nedeniyle direk başka bir noktaya taşınacak.
Sosyal medyadaki tepkilere cevap veren İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, şunları söyledi:
"Galata Kulemizin önündeki bu MOBESE kamerasının, aynı amaca hizmet edecek şekilde, başka bir yere taşınmasına karar vererek kulemizin manzarasının da korunmasına özen gösteren İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya ve kültürel mirasımıza sahip çıkan herkese teşekkür ederiz.”

‘Tarihin önünü kapatıyor, yakışmıyor’

Fotoğraf çektirmek için Galata Kulesi'ne gelen Zehra Sur "KGYS direğinin başka bir noktaya taşınacak olması turistler tarafından da olumlu karşılandı. Bence direğin kaldırılacak olması iyi olur. Hem İstanbul'u daha iyi tanıtır hem de estetik açıdan bozduğunu düşünüyorum. Fotoğraflarda direğin çıkması görüntüyü bozuyor. Gerek yok" dedi.
Rize'den İstanbul'a gelen Rukiye Feyizoğlu "Tabi ki kaldırılmalı. Yakışıyor mu? Tarihin önünü kapatıyorsun. Resim çekeceğim, direk geliyor arkaya. Kaldırılması güzel oldu. Rize'den geldim. Fotoğraf çektim ama güzel çıkmadı. Yakışmıyor" diye konuştu.
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