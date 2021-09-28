https://tr.sputniknews.com/20210928/havaalani-pistindeki-kaplumbaga-5-ucaga-rotar-yaptirdi-1049314086.html

Havaalanı pistindeki kaplumbağa 5 uçağa rötar yaptırdı

Havaalanı pistindeki kaplumbağa 5 uçağa rötar yaptırdı

Japonya'nın en yoğun ikinci havalimanı olan Narita Uluslararası Havalimanı'nda piste giren kaplumbağa nedeniyle 5 uçak gecikmeli olarak kalkış yapmak zorunda... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T13:47+0300

2021-09-28T13:47+0300

2021-09-28T13:47+0300

japonya

uçak

kaplumbağa

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Sabah saatlerinde Narita Uluslararası Havalimanı pistine giren 2 kilogramlık bir kaplumbağa, uçak ve kule arasında kargaşaya neden oldu. Havalanmaya hazırlanan bir pilot, pistte ağır ağır ilerleyen kaplumbağayı fark edince durumu kuleye bildirdi. 5 uçak, görevlilerin kaplumbağayı pistten almasını beklemek zorunda kalınca uçuşlar 15 dakika gecikmeli gerçekleşti. Bu uçaklardan birinin de Naha varışlı All Nippon Havayolları'nın (ANA) deniz kaplumbağası temalı Airbus A380 model uçağı olması dikkat çekti. Yetkililer kaplumbağanın havaalanı yakınlarındaki yağmur suyu yönetim havuzundan gelmiş olabileceğini söyledi. ANA'dan yapılan açıklamada ise "Hawaii'de deniz kaplumbağalarının iyi şans getirdiğine inanılıyor. Uçuşu görmeye gelen kaplumbağanın da parlak bir gelecek anlamı taşıdığını umuyoruz" denildi.

japonya

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japonya, uçak, kaplumbağa