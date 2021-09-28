Havaalanı pistindeki kaplumbağa 5 uçağa rötar yaptırdı

Sabah saatlerinde Narita Uluslararası Havalimanı pistine giren 2 kilogramlık bir kaplumbağa, uçak ve kule arasında kargaşaya neden oldu. Havalanmaya hazırlanan bir pilot, pistte ağır ağır ilerleyen kaplumbağayı fark edince durumu kuleye bildirdi. 5 uçak, görevlilerin kaplumbağayı pistten almasını beklemek zorunda kalınca uçuşlar 15 dakika gecikmeli gerçekleşti. Bu uçaklardan birinin de Naha varışlı All Nippon Havayolları'nın (ANA) deniz kaplumbağası temalı Airbus A380 model uçağı olması dikkat çekti. Yetkililer kaplumbağanın havaalanı yakınlarındaki yağmur suyu yönetim havuzundan gelmiş olabileceğini söyledi. ANA'dan yapılan açıklamada ise "Hawaii'de deniz kaplumbağalarının iyi şans getirdiğine inanılıyor. Uçuşu görmeye gelen kaplumbağanın da parlak bir gelecek anlamı taşıdığını umuyoruz" denildi.
Japonya'nın en yoğun ikinci havalimanı olan Narita Uluslararası Havalimanı'nda piste giren kaplumbağa nedeniyle 5 uçak gecikmeli olarak kalkış yapmak zorunda kaldı. Uçaklardan birinin kaplumbağa temalı olması ise dikkat çekti.
Sabah saatlerinde Narita Uluslararası Havalimanı pistine giren 2 kilogramlık bir kaplumbağa, uçak ve kule arasında kargaşaya neden oldu.
Havalanmaya hazırlanan bir pilot, pistte ağır ağır ilerleyen kaplumbağayı fark edince durumu kuleye bildirdi.
5 uçak, görevlilerin kaplumbağayı pistten almasını beklemek zorunda kalınca uçuşlar 15 dakika gecikmeli gerçekleşti.
Bu uçaklardan birinin de Naha varışlı All Nippon Havayolları'nın (ANA) deniz kaplumbağası temalı Airbus A380 model uçağı olması dikkat çekti.
Yetkililer kaplumbağanın havaalanı yakınlarındaki yağmur suyu yönetim havuzundan gelmiş olabileceğini söyledi.
ANA'dan yapılan açıklamada ise "Hawaii'de deniz kaplumbağalarının iyi şans getirdiğine inanılıyor. Uçuşu görmeye gelen kaplumbağanın da parlak bir gelecek anlamı taşıdığını umuyoruz" denildi.