İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz iddiası: Atilla Tuna'dan açıklama

İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz iddiası: Atilla Tuna'dan açıklama

Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik'in İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine maruz kaldığını belirtmesinin ardından Tuna, taciz iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.Taciz iddialarını yalanlayan Tuna, "Dilacan Ö. ile hukuki platformun her alanında mücadele edileceğini duyurur ve bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 27.09.2021 tarihi itibariyle suç duyurusunda bulunulduğunu da ifade etmek isterim" dedi.Atilla Tuna'nın paylaşımının ardından Dilacan Özçelik sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Özçelik, şu ifadeleri kullandı:1.A.T'nin açıklamasına istinaden; 2 Eylüldeki işim ile tehdit ettiği son görüşmemizden sonra yalnızca 3 Eylül'de taciz ve mobbing sebebiyle korktuğum için işe gitmedim. Cumartesi yaşadıklarımı kurula anlatarak yardım istedim.2.A.T'nin beni ne sebeple ve ne şekilde kovduğu WhatsApp mesajı olarak mevcuttur. Editör olduğuma dair kanıtlar yine WhatsApp mesajlarında ve iş mailimde mevcuttur. Bu süreçte A.T ile yüz yüze gelmek istemediğim için laptop ve telefon hala bendedir.3.Bana işe uygun olduğumu söyleyen A.T. tacizlerinden rahatsız olduğumu dile getirmemle birlikte yetersizlikten bahsetmeye başladı. WhatsApp ekran görüntülerini sizinle paylaşamamanın üzüntüsü içindeyim. Avukatlarımın uyarısı üzerine şu an sizinle paylaşamıyorum.4.Hukuksal süreçte bu kanıtların hepsi kullanılacaktır. Basit yalanlarla yaşadığım mağduriyet A.T. ve taraflarınca devam ettirilmektedir. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkesi bilgilendirmeye devam edeceğim.Ne olmuştu? Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine maruz kaldığını iddia etti. İstanbul Filarmoni Derneği’nin yeni çıkacak müzik dergisi için editör olarak işe başlayan Dilacan Özçelik, Tuna’nın kendisine, çalışabilmesi için tamamen ona teslim olması, özel hayatını rapor etmesi ve adet döngüsünü bildirmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü. İşten ayrılan Dilacan Özçelik, Atilla Tuna hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan şikâyetçi oldu. Dilacan Özçelik'in iddialarının ardından İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin de istifa kararı aldıklarını duyurdu.

