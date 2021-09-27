İstanbul Filarmoni’de taciz istifaları

“Kendisi ile dernek sebebi ile önceden tanışıklığımız vardı. Dolayısıyla benim tarafımdan bir güven de söz konusuydu. Süreç bana her fırsatta beni diğer çalışanlarından ayrı tuttuğunu söylemesiyle başladı ve devamında ne kadar güzel olduğuma yönelik iltifatlarla devam etti. Dokunmalar ve sarılmalar ilk başladığında herhalde tanışıklığımıza istinaden böyle davranıyor diye düşündüm fakat bir akşam mesaiden dönerken restoranın asansöründe sıkıştırmasına kadar vardı. Bu kadar samimi olmaktan hoşlanmadığımı kendisine ilettikten birkaç gün sonra ‘Seninle çalışabilmemiz için bazı şartlarım var’ diyerek bir konuşma gerçekleştirdi benimle. Önceleri çalışmama övgüler yağdırırken bu olaylardan sonra çok eksik olduğumu her fırsatta dile getirmeye başladı. Beni harika bir Editör yapabileceğini fakat her söylediğini yapmak zorunda olduğumu söyledi.