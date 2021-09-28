https://tr.sputniknews.com/20210928/istanbulda-bir-apartmanda-balkon-var-ama-kapi-yok-1049317179.html

İstanbul'da bir apartmanda balkon var ama kapı yok

İstanbul'da bir apartmanda balkon var ama kapı yok

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir apartmanda Fransız tarzda yapılan balkonların kapılarının olmaması görenlerin ilgisini çekiyor. Eve girişinin olmadığı ve ne... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T14:48+0300

2021-09-28T14:48+0300

2021-09-28T14:48+0300

yaşam

istanbul

kadıköy

apartman

emlak

balkon

müteahhit

mimar

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Kadıköy'de yapımı yıllar önce tamamlanan bir apartmana ait Fransız balkonlar görenleri hayrete düşürüyor. Normal şartlarda cam hizasında bulunması gereken balkonlar, duvar kısmına inşa edilince işlevini yitirdi.Binanın projesini çizen mimarın o alanı çiçek dikilmesi için inşa ettirdiği iddia edilse de dairelerin pencereleri ile Fransız balkon arasındaki yaklaşık 2 metrelik mesafe, bu seçeneği de imkansız hale getiriyor.Yoldan geçen vatandaşların şaşkınlıkla izlediği balkonlar ise şu an için herhangi bir işlev görmüyor.'Görenlerin dikkatinden kaçmıyor'Görenlerin şaşkınlıkla karşıladığı balkonlara ilişkin konuşan çevre esnaflarından İrfan Cebeci, "Gerçekten çok ilginç bir durum. Yoldan geçen vatandaşlarında dikkatini çekiyor. Balkonların şu an için görünürde herhangi bir işlevi yok. Aslında binanın inşaat halinde olduğu dönemde mimarı ile konuşma fırsatım olmuştu. O dönemde o kısmı çiçeklik olarak düşündüğünü söylemişti. Çiçeklik olsa bile pencere ile Fransız balkon arasında yaklaşık 2 metrelik bir mesafe var. Yani çiçek eksen ekilmez, sulamaya çalışsan sulanmaz. Dairede yaşayan vatandaşın oraya ulaşması da zor görünüyor" diye konuştu.

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istanbul, kadıköy, apartman, emlak, balkon, müteahhit, mimar