https://tr.sputniknews.com/20210928/italyada-tiyatro-sinema-ve-statlarda-seyirci-kapasitesinin-artirilmasina-yesil-isik-yakildi-1049303192.html

İtalya'da tiyatro, sinema ve statlarda seyirci kapasitesinin artırılmasına yeşil ışık yakıldı

İtalya'da tiyatro, sinema ve statlarda seyirci kapasitesinin artırılmasına yeşil ışık yakıldı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği seyirci kapasiteleri sınırlandırılan tiyatro, sinema ve... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T05:41+0300

2021-09-28T05:41+0300

2021-09-28T05:41+0300

koronavirüs

italya

sinema

kısıtlama

tiyatro

koronavirüs

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, salgınla mücadelede ülke genelinde uygulanan tedbirleri belirleyen Koronavirüs Bilim-Teknik Komitesi (CTS), akşam saatlerinde yaptığı toplantıda, hükümetin bazı sosyal faaliyetlere alınan seyirci sayısının artırılmasına ilişkin talebini değerlendirdi.CTS, salgında risk faktörü düşük olan dolayısıyla 'beyaz' kategoride yer alan bölgelerdeki tiyatro, sinema ve statlarda izleyici kapasitesinin artırılmasına yönelik görüş bildirdi.Buna göre, tiyatro, sinema ve statlarda kapasitenin artırılması, içeri alınacak izleyicilerde, salgınla mücadele kapsamında çıkarılan; aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19'u atlatmış olmayı belgelendiren 'Yeşil Geçiş' sertifikasının olması şartına bağlandı.Buna göre, açık hava konseri gibi etkinliklerde kapasite yüzde 100'e, sinema, tiyatro, konser salonları gibi iç mekanlarda yüzde 80'e, statlarda da yüzde 50'den yüzde 75'e yükseltilecek ve 'Yeşil Geçiş'i olanlar içeri alınacak.CTS'nin, sinema, tiyatro, konser salonları ve statlarda 'Yeşil Geçiş' belgesi olanlar için kademeli yeniden açılmaya devam etmenin mümkün olduğuna inandığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210922/italyada-koronavirus-salgininda-gunluk-vaka-sayilari-5-binin-altinda-seyrediyor-1049127224.html

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italya, sinema, kısıtlama, tiyatro, koronavirüs