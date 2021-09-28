https://tr.sputniknews.com/20210928/kastan-yuzerek-yunanistana-gecen-iki-turk-tutuklandi-1049317479.html

Kaş'tan yüzerek Yunanistan'a geçen iki Türk tutuklandı

Kaş'tan yüzerek Yunanistan'a geçen iki Türk tutuklandı

Antalya’nın Kaş ilçesinden denize atlayarak 27 Eylül 2021 Pazartesi günü sabah erken saatlerde 2 mil uzaklıktaki Meis adasına geçen ve Yunanistan basını... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T14:55+0300

2021-09-28T14:55+0300

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türkiye

antalya

yunanistan

kaş

kaçak

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Şahıslardan birinin adaya yakın bölgede yüzerken diğerinin ise adaya çıktıktan sora bindiği Rodos feribotunda yakalandığı ve üzerlerinde sahte belgeler bulunduğu ayrıca kendilerini FETÖ’ye üye oldukları için Türkiye'de tutuklanmamak için kaçtıklarını söyledikleri belirtildi.Sözcü'den Yaşar Anter'in aktardığına göre, Rodos'ta mahkemeye çıkarılan iki kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, Yunanistan'ın bölgede denetimleri arttırdığı Meis adası etrafında sahil güvenlik ekiplerinin devriye turlarının yanı sıra Kaş ile ada arasında Yunanistan'a ait olduğu iddia edilen bir denizaltının da görev yaptığı görüldü.

türkiye

antalya

yunanistan

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antalya, yunanistan, kaş, kaçak