https://tr.sputniknews.com/20210928/kilicdaroglu-helallesme-sureci-baslatmamiz-lazim-1049335165.html

Kılıçdaroğlu: Helalleşme süreci başlatmamız lazım

Kılıçdaroğlu: Helalleşme süreci başlatmamız lazım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bizim bir helalleşme süreci başlatmamız lazım. Bizi tanımanız lazım. Bizim ne söylediğimizi dinlemeniz lazım. İyiye gitmeyen bir... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T23:28+0300

2021-09-28T23:28+0300

2021-09-28T23:28+0300

chp

kemal kılıçdaroğlu

merkez bankası

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bilecik'te Bozüyük Belediyesini ziyaret ederek Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'dan belediyenin çalışmaları hakkında brifing aldı. Daha sonra ilçedeki bir otelde, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, bu tür toplantılara önem verdiklerini söyledi.Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu savunarak sorunları çözmek için bir araya gelerek konuşulup, tartışılması gerektiğini kaydetti. Sorunların çözümü noktasında demokratik yollarla bir şeyler yapılması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin devleti yönetmek üzere halk tarafından görevlendirilmiş kurum olduğunu dile getirerek "A partisi seçimi kazanır. Vatandaş diyor ki '5 yıl süreyle gel sen devleti yönet ama devlet olma.' Devlet ayrı, devlet bakidir. Siyasi partiler bugün vardır, yarın yoktur. Bugün yönetir, yarın yönetmez ama orada mihenk taşı halkın kendisidir. Böyle bakmak lazım" diye konuştu.'Adaletle yönetilmeyen ülkenin sonu felaket olur'Hangi parti iktidar olursa olsun ülkenin adaletle yönetilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Adaletle yönetilmeyen ülkenin sonu felaket olur. Çürüme başlar, yozlaşma başlar. Rüşvet olayları alır başını gider. Adaleti bulamazsınız ve sonuçta kimsenin can ve mal güvenliği olmaz, kimse önünü göremez" ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Türk lirası değer kaybediyor, dolar ve avroda ciddi yükseliş var'Devletin liyakat üzerine inşa edildiğini, liyakat ve adalet kavramlarının kardeş olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, güçlü Türkiye için üretimin önemine işaret etti.Kılıçdaroğlu, Türk lirasının son dönemde değer kaybettiğini dile getirerek şunları kaydetti:Devletin dolar üzerinden borçlandırıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, döviz kuru artışına bağlı olarak devletin borcunun son iki haftada 82 milyar lira arttığını savundu. Bu süreçte özel sektörün borcunun ise 101 milyar lira arttığını öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Allah aşkına bir düşünün bu zamları yapan Bay Kemal mi?'Kılıçdaroğlu, son dönemde yaşanan fiyat artışlarına değinerek şunları söyledi:'Siyasete girdiğim gün kendi mal varlığımı internet siteme koydum'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorununun olmadığını dile getirdi.Siyasetin temiz ve ahlaklı olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Siyasete girdiğim gün kendi mal varlığımı internet siteme koydum, karımın yüzüğü dahil. Hepsi alın teriyle kazandığım para, imkan. Evimi, dairemi, bunları yazdım internet sitesine koydum. Halen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin internet sitesinde mal varlığım açık. 2002'den beri siyasetin içindeyim ve şunu gördüm: Siyasete girip de bir adam zenginleşiyorsa kesin malı götürüyordur. Bu işin ortası yok. Siyasette zenginleşmek mümkün değil arkadaşlar. Aldığımız maaş iyidir, el aleme muhtaç olmuyorsunuz ama öyle kişiler var ki bir yerden değil 4-5 yerden maaş alıyorlar. Onların keyfi yerinde, onlarda sorun yok. Asgari ücretli, işsiz, bunlarda ciddi sorunumuz var."Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:'19 yılda yurt sorununu niye çözmediniz?'Son günlerde üniversite öğrencilerinin barınma konusunun çok tartışıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'Kanuna göre muhtarlık bir kamu kurumu değil'Kılıçdaroğlu, demokrasiyi güçlendirmenin en önemli ayağının muhtarlık kurumunu güçlendirmekten geçtiğini vurguladı.Muhtarlık kurumunun yasal güvencesinin olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:'Teknoloji devrimini kaçırma lüksümüz yok'Kemal Kılıçdaroğlu, teknolojinin hızla geliştiğine dikkati çekerek "Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Eğer Türkiye olarak biz katma değeri yüksek ürün ürütemezsek, sanayimizi bu yönde teşvik etmezsek, biz sadece katma değeri yüksek ürün ürüten ülkelerin tüketicisi konumuna geliriz, onları kullanmış oluruz. Ekonominin, tarımın planlanması lazım" değerlendirmesini yaptı.Planlamanın 50 yıllık, 100 yıllık yapılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Artık, öyle 3 yıllık, 5 yıllık planlarla bu iş çözülmüyor. Çünkü dünya hızla değişiyor. Teknoloji hızla değişiyor. Biliyorsunuz Osmanlı, Sanayi Devrimi'ni kaçırmıştı, şimdi teknoloji devrimini kaçırma lüksümüz yok. Onu yakalamak zorundayız. Sanayicilere bu konuda büyük görevler düşüyor" dedi.Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:CHP milletvekilleri ve CHP'li belediye başkanlarının da hazır bulunduğu toplantı basına kapalı devam etti.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, merkez bankası