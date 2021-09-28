https://tr.sputniknews.com/20210928/macron-yunanistan-fransadan-rafale-savas-ucaklari-ve-uc-firkateyn-alacak-1049306503.html

Fransa ile Yunanistan arasında Rafale ve fırkateyn satışı anlaşması ile savunma paktı imzalandı

Fransa ile Yunanistan arasında Rafale ve fırkateyn satışı anlaşması ile savunma paktı imzalandı

ABD'nin öncülüğündeki NATO'dan bağımsız Avrupa Ordusu kurulması projesinin başını çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'AB'nin bağımsızlığını... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T10:50+0300

2021-09-28T10:50+0300

2021-09-28T12:06+0300

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Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya, Britanya, ABD arasında AUKUS askeri ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa ile on milyarlarca euroluk denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin yarattığı kriz ortamında, Yunanistan'la silah satışı ve savunma işbirliği anlaşmalarına vardı. Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlaması vesilesiyle, Elysee Sarayı'nda hem Paris'in Atina'ya Rafale jetleri ile üç yeni fırkateyn satışı ve dördüncüsünü de satması seçeneğini içeren anlaşmaya hem de iki ülke arasında stratejik savunma-güvenlik işbirliği paktına imza atıldı. Yunanistan, bu yıl Dassault yapımı 24 Rafale sipariş ederek, bu savaş uçağını satın alan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olmuştu.ABD'nin öncülüğündeki NATO'dan bağımsız Avrupa Ordusu kurulması projesinin başını çeken Fransa Cumhurbaşkanı, Miçotakis'le ortak basın toplantısında, atılan imzaları 'Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru cüretkar bir ilk adım' olarak selamladı. Avustralya'nın ABD ve Britanya'nın baskısıyla Fransa ile denizaltı anlaşmasını aniden iptaline ilişkin "Avrupa ülkeleri naif olmayı bırakmalı" mesajını veren Macron, 'Yunanistan'ı saldırı ya da saldırganlık karşısında korumak için işbirliği yapmaları gerektiğinden' de söz etti.Fransa Cumhurbaşkanı, Yunanistan'la stratejik savunma ve güvenlik işbirliği anlaşmasını "Avrupa güvenliğine, Avrupa'nın stratejik özerkliği ve egemenliğinin güçlendirilmesine ve dolayısıyla uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunuyor" diye değerlendirdi. Yunan Başbakanı, "Bu, onlarca yıl bizi birbirimize bağlayacak" diye ekledi.Miçotakis'in 'bu anlaşmaların Avrupa-Atlantik ittifakında bir kaymaya işaret etmediğini' söylemesine karşın, Macron "İttifaklar kalır, ama Avrupa kendi stratejik çıkarlarını korumayacak kadar naif olmamalıdır" vurgusunu yaptı.Yunanistan'a yapılan anlaşmaya 5 milyar euro değer biçen Fransız basını, bunun, Canberra ile kaybedilen on milyarlarca euroluk anlaşma kapsamında denizaltı inşa etmesi gereken şirket olan Naval Group'un acısını bir nebze hafifletebileceğini yazdı.

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