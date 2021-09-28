Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akar'dan İdlib açıklaması: Rusya ile yapılan anlaşmadaki esaslara uyuyoruz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210928/macron-yunanistan-fransadan-rafale-savas-ucaklari-ve-uc-firkateyn-alacak-1049306503.html
Fransa ile Yunanistan arasında Rafale ve fırkateyn satışı anlaşması ile savunma paktı imzalandı
Fransa ile Yunanistan arasında Rafale ve fırkateyn satışı anlaşması ile savunma paktı imzalandı
ABD'nin öncülüğündeki NATO'dan bağımsız Avrupa Ordusu kurulması projesinin başını çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'AB'nin bağımsızlığını... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T10:50+0300
2021-09-28T12:06+0300
dünya
fransa
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049308424_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_4e294855ea61235d07b8065a8aeaeb1e.jpg
Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya, Britanya, ABD arasında AUKUS askeri ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa ile on milyarlarca euroluk denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin yarattığı kriz ortamında, Yunanistan'la silah satışı ve savunma işbirliği anlaşmalarına vardı. Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlaması vesilesiyle, Elysee Sarayı'nda hem Paris'in Atina'ya Rafale jetleri ile üç yeni fırkateyn satışı ve dördüncüsünü de satması seçeneğini içeren anlaşmaya hem de iki ülke arasında stratejik savunma-güvenlik işbirliği paktına imza atıldı. Yunanistan, bu yıl Dassault yapımı 24 Rafale sipariş ederek, bu savaş uçağını satın alan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olmuştu.ABD'nin öncülüğündeki NATO'dan bağımsız Avrupa Ordusu kurulması projesinin başını çeken Fransa Cumhurbaşkanı, Miçotakis'le ortak basın toplantısında, atılan imzaları 'Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru cüretkar bir ilk adım' olarak selamladı. Avustralya'nın ABD ve Britanya'nın baskısıyla Fransa ile denizaltı anlaşmasını aniden iptaline ilişkin "Avrupa ülkeleri naif olmayı bırakmalı" mesajını veren Macron, 'Yunanistan'ı saldırı ya da saldırganlık karşısında korumak için işbirliği yapmaları gerektiğinden' de söz etti.Fransa Cumhurbaşkanı, Yunanistan'la stratejik savunma ve güvenlik işbirliği anlaşmasını "Avrupa güvenliğine, Avrupa'nın stratejik özerkliği ve egemenliğinin güçlendirilmesine ve dolayısıyla uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunuyor" diye değerlendirdi. Yunan Başbakanı, "Bu, onlarca yıl bizi birbirimize bağlayacak" diye ekledi.Miçotakis'in 'bu anlaşmaların Avrupa-Atlantik ittifakında bir kaymaya işaret etmediğini' söylemesine karşın, Macron "İttifaklar kalır, ama Avrupa kendi stratejik çıkarlarını korumayacak kadar naif olmamalıdır" vurgusunu yaptı.Yunanistan'a yapılan anlaşmaya 5 milyar euro değer biçen Fransız basını, bunun, Canberra ile kaybedilen on milyarlarca euroluk anlaşma kapsamında denizaltı inşa etmesi gereken şirket olan Naval Group'un acısını bir nebze hafifletebileceğini yazdı.
fransa
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049308424_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93736106cc1b6dc71ad2131396edf379.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, yunanistan

Fransa ile Yunanistan arasında Rafale ve fırkateyn satışı anlaşması ile savunma paktı imzalandı

10:50 28.09.2021 (güncellendi: 12:06 28.09.2021)
© REUTERS / POOLParis'i ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, silah ve savunma anlaşmaları yaptığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile el sıkışırken (28 Eylül 2021)
Paris'i ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, silah ve savunma anlaşmaları yaptığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile el sıkışırken (28 Eylül 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / POOL
Abone ol
ABD'nin öncülüğündeki NATO'dan bağımsız Avrupa Ordusu kurulması projesinin başını çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'AB'nin bağımsızlığını artıracağı' söylemi eşliğinde Yunanistan'la silah satışı anlaşması ve stratejik savunma-güvenlik işbirliği paktına imza attı.
Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya, Britanya, ABD arasında AUKUS askeri ittifakı kurulması kapsamında Avustralya'nın Fransa ile on milyarlarca euroluk denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin yarattığı kriz ortamında, Yunanistan'la silah satışı ve savunma işbirliği anlaşmalarına vardı.
Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlaması vesilesiyle, Elysee Sarayı'nda hem Paris'in Atina'ya Rafale jetleri ile üç yeni fırkateyn satışı ve dördüncüsünü de satması seçeneğini içeren anlaşmaya hem de iki ülke arasında stratejik savunma-güvenlik işbirliği paktına imza atıldı. Yunanistan, bu yıl Dassault yapımı 24 Rafale sipariş ederek, bu savaş uçağını satın alan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olmuştu.
ABD'nin öncülüğündeki NATO'dan bağımsız Avrupa Ordusu kurulması projesinin başını çeken Fransa Cumhurbaşkanı, Miçotakis'le ortak basın toplantısında, atılan imzaları 'Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru cüretkar bir ilk adım' olarak selamladı. Avustralya'nın ABD ve Britanya'nın baskısıyla Fransa ile denizaltı anlaşmasını aniden iptaline ilişkin "Avrupa ülkeleri naif olmayı bırakmalı" mesajını veren Macron, 'Yunanistan'ı saldırı ya da saldırganlık karşısında korumak için işbirliği yapmaları gerektiğinden' de söz etti.
Fransa Cumhurbaşkanı, Yunanistan'la stratejik savunma ve güvenlik işbirliği anlaşmasını "Avrupa güvenliğine, Avrupa'nın stratejik özerkliği ve egemenliğinin güçlendirilmesine ve dolayısıyla uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunuyor" diye değerlendirdi.
Yunan Başbakanı, "Bu, onlarca yıl bizi birbirimize bağlayacak" diye ekledi.
Miçotakis'in 'bu anlaşmaların Avrupa-Atlantik ittifakında bir kaymaya işaret etmediğini' söylemesine karşın, Macron "İttifaklar kalır, ama Avrupa kendi stratejik çıkarlarını korumayacak kadar naif olmamalıdır" vurgusunu yaptı.
Yunanistan'a yapılan anlaşmaya 5 milyar euro değer biçen Fransız basını, bunun, Canberra ile kaybedilen on milyarlarca euroluk anlaşma kapsamında denizaltı inşa etmesi gereken şirket olan Naval Group'un acısını bir nebze hafifletebileceğini yazdı.
356001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:05Akar'dan İdlib açıklaması: Rusya ile yapılan anlaşmadaki esaslara uyuyoruz
12:00Aşı karşıtı Brezilya Devlet Başkanı'nın eşinin New York'ta Kovid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı
12:00Çavuşoğlu’ndan kritik Soçi zirvesi öncesi açıklama
11:59Bakan Koca: Okulların kapanması gündemimizde yok
11:59Güzellik merkezinde lazer işlemi yaptırdı, kolları ve bacağı yandı
11:48Fatih Altaylı: Habertürk yönetiminden bir ricam var
11:44Prof. Dr. Çam: Bu dalgada Kovid-19, ikincil enfeksiyon olarak çocukların hayatını tehdit ediyor
11:28Kılıçdaroğlu: Programımız hazır, çözeceğiz
11:25Arnavutköy'de aynı kavşakta 79. kaza: 'Artık sesimizi duyun'
11:17Saakaşvili yıllar sonra ülkesine dönüyor
11:09Öğretmenin 'yardımcı kaynak' kitap tepkisi: '2 tane kitaba 200 lira para verdim'
11:08Takı kavgasında 4 kişi yaralanmıştı: Boşanıyorlar
11:01Taliban, kadınları üniversiteden süresiz olarak uzaklaştırdığını açıkladı
11:00Bitkisel tedavi dizini yaktı: 'Dizime söğüt ağacı kabuğu sardım, yanık oluştu'
10:57Büyükelçilik: Sputnik V aşısını yaptıranların ABD’ye giremeyeceği yönünde karar alınmadı
10:50Fransa ile Yunanistan arasında Rafale ve fırkateyn satışı anlaşması ile savunma paktı imzalandı
10:37Evin içine giren baykuşu, yabani hayat uzmanı YouTuber kurtardı
10:28Soylu'dan yurt eylemleri açıklaması: 24 ilde 2 bin 243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci
10:25'Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü' iddiası
10:17Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip ödeme yapmayı denedi