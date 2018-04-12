Doğu Akdeniz

ABD'nin öncülüğünde İsrail ve Katar'ın da katılımıyla Kıbrıs'ta düzenlenen Akdeniz Gaz Forumu'nda konuşan Rum lider ''Türkiye'yi bölgede müttefik ülke olarak istiyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına müdahale eden, sürekli sorun yaratan bir taraf olarak değil'' dedi.