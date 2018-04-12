Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğini aktardı.
İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerini Suriye'deki harekatlarda kullanma olasılığını değerlendiren Kıbrıs hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, Kıbrıs'ın diğer ülkelerin Suriye topraklarında planladığı olası bir harekata herhangi bir şekilde katılmaya niyetli olmadığını belirtti.
Avrupa hava trafiğinden sorumlu Eurocontrol, havayollarını Suriye'ye füze saldırısı konusunda uyardı.
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar için önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısı yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Gölcük ve Gelibolu'da incelemelerde bulundu. Akar Ege ve Doğu Akdeniz ile Zeytin Dalı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD’nin Suriye’ye yönelik planladığı saldırıya İngiltere de destek verebilir. Bu maksatla Londra’nın, Kıbrıs’taki üslerini kullanmayı düşündüğü iddia ediliyor.
Kuzey Kıbrıs'ta 110 bin 734 Kıbrıslı Türk, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan hakları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı aldı.
ABD'yi ziyaretinde Wall Street Journal gazetesine konuşan Suudi Veliahtı, Batılı ülkeleri İran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Prens Selman ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' dedi.
ABD'nin öncülüğünde İsrail ve Katar'ın da katılımıyla Kıbrıs'ta düzenlenen Akdeniz Gaz Forumu'nda konuşan Rum lider ''Türkiye'yi bölgede müttefik ülke olarak istiyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına müdahale eden, sürekli sorun yaratan bir taraf olarak değil'' dedi.
Kremlin’den yapılan açıklamada Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, dördüncü dönem başkanlığa seçilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi. Yunanistan Başbakanlığı da tarafların Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki poziyonuna değindiğini belirtti.
AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AB liderleri ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' diyor.
Yunanistan'ın Kuşadası açıklarında tatbikat gerçekleştireceğini ilan etmesiyle yeni bir boyut kazanan Türkiye-Yunanistan geriliminin sonuçları ne olur? Uzmanlar, neden ve olası sonuçlarıyla süreci Sputnik'e analiz etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Yunanistan ve Kıbrıs'ın yeni silah teslimatı anlaşmaları konusunda Rusya ile görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu söyledi.
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının adanın çevresinde petrol ve doğalgaz aramaya devam etmesi halinde Türk tarafının da arama yapmaya başlayacağını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı, ABD 6. Filo'sunun Kıbrıs açıklarında 10. parselde sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen ExxonMobil şirketine koruma sağlayacağı iddialarının "asılsız" olduğunu açıkladı.
Kuzey Kıbrıs'ta yeni kurulan hükümetin Başbakanı Tufan Erhürman'ın, randevu istemesine rağmen uzun bir süredir Ankara'ya davet edilmemesi krize neden oldu.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'ine İtalyan petrol şirketi ENI'nin göndermek istediği Saipem 12000 adlı sondaj gemisini Türk savaş gemilerinin engellemesinin ardından ExxonMobil devreye girdi. ABD'li petrol devinin Kıbrıs açıklarına gönderdiği araştırma gemilerine Amerikan donanmasından 6. Filo'nun eşlik ettiği belirtildi.
Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden ABD'li ExxonMobil'e ait 2 geminin, Doğu Akdeniz'de 10. parsele gelerek saha araştırmasına başlayacağı öğrenildi.
Türkiye'nin Alman bilimsel araştırma gemisine verdiği izin Yunan basınında da gündeme oturdu. Yunan basını bu hamle için "Türkiye Rum Kesimi'ni uyuklarken yakaladı” yorumunda bulundu.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Ada'da 1974'ten sonra Kıbrıslı Türklerle evlenen Türkiye kökenlilere ve çocuklarına, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yani AB vatandaşlığı verilmemesini yargıya taşıma kararı aldı.
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