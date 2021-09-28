https://tr.sputniknews.com/20210928/moldovadan-hibrit-tehditlere-karsi-ab-ile-isbirligini-derinlestirmeye-1049302445.html
Moldova'dan 'hibrit tehditlere karşı AB ile işbirliğini derinleştirmeye hazırız' mesajı
Moldova'dan 'hibrit tehditlere karşı AB ile işbirliğini derinleştirmeye hazırız' mesajı
Moldova Başbakanı Natalya Gavrilita, hibrit tehditlerle mücadelede ve siber güvenliğin geliştirilmesinde AB ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T04:24+0300
2021-09-28T04:24+0300
2021-09-28T04:24+0300
dünya
moldova
avrupa birliği
görüşme
josep borrell
natalya gavrilita
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Moldova Başbakanı Natalya Gavrilita, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle ülkenin reform programını görüşmek üzere Brüksel'e ilk çalışma gezisini düzenleyerek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.Gavrilita, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkem ve AB arasındaki diyaloğu yeniden başlatmak için buradayım, güçlü bir ortaklığımız var, ancak siyasi ve ekonomik bağları güçlendirmek için daha derin bir işbirliğine alan açık" ifadelerini kullandı.'Hibrit tehditlerle mücadelede ve siber güvenliğin geliştirilmesinde' Brüksel ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirten Gavrilita, AB ile diyaloğun gündeminde acil bölgesel sorunların olması gerektiğini de sözlerine ekledi.Moldova'da geçen aylarda düzenlenen parlamento seçimlerinde AB yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi, (PAS) yüzde 53'lük bir oy kazanarak parlamentodaki 101 sandalyenin 63'ünü elde etmişti.Önceki yıl ise Sosyalist Parti adayı, eski Devlet Başkanı İgor Dodon, başkanlık seçimlerinde PAS'ın adayı Maya Sandu'ya mağlup olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210908/eski-moldova-cumhurbaskani-dodon-bati-kisinevi-rus-karsiti-politikaya-katilmaya-zorluyor-1048709104.html
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moldova, avrupa birliği, görüşme, josep borrell, natalya gavrilita
Moldova'dan 'hibrit tehditlere karşı AB ile işbirliğini derinleştirmeye hazırız' mesajı
Moldova Başbakanı Natalya Gavrilita, hibrit tehditlerle mücadelede ve siber güvenliğin geliştirilmesinde AB ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını duyurdu.
Moldova Başbakanı Natalya Gavrilita, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle ülkenin reform programını görüşmek üzere Brüksel'e ilk çalışma gezisini düzenleyerek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.
Gavrilita, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkem ve AB arasındaki diyaloğu yeniden başlatmak için buradayım, güçlü bir ortaklığımız var, ancak siyasi ve ekonomik bağları güçlendirmek için daha derin bir işbirliğine alan açık" ifadelerini kullandı.
'Hibrit tehditlerle mücadelede ve siber güvenliğin geliştirilmesinde' Brüksel ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirten Gavrilita, AB ile diyaloğun gündeminde acil bölgesel sorunların olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Moldova'da geçen aylarda düzenlenen parlamento seçimlerinde AB yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi, (PAS) yüzde 53'lük bir oy kazanarak parlamentodaki 101 sandalyenin 63'ünü elde etmişti.
Önceki yıl ise Sosyalist Parti adayı, eski Devlet Başkanı İgor Dodon, başkanlık seçimlerinde PAS'ın adayı Maya Sandu'ya mağlup olmuştu.