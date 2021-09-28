https://tr.sputniknews.com/20210928/moldovadan-hibrit-tehditlere-karsi-ab-ile-isbirligini-derinlestirmeye-1049302445.html

Moldova'dan 'hibrit tehditlere karşı AB ile işbirliğini derinleştirmeye hazırız' mesajı

Moldova'dan 'hibrit tehditlere karşı AB ile işbirliğini derinleştirmeye hazırız' mesajı

Moldova Başbakanı Natalya Gavrilita, hibrit tehditlerle mücadelede ve siber güvenliğin geliştirilmesinde AB ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T04:24+0300

2021-09-28T04:24+0300

2021-09-28T04:24+0300

dünya

moldova

avrupa birliği

görüşme

josep borrell

natalya gavrilita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049302416_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_ff712e547b001ee8550b6b3a9691cffd.jpg

Moldova Başbakanı Natalya Gavrilita, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle ülkenin reform programını görüşmek üzere Brüksel'e ilk çalışma gezisini düzenleyerek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.Gavrilita, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkem ve AB arasındaki diyaloğu yeniden başlatmak için buradayım, güçlü bir ortaklığımız var, ancak siyasi ve ekonomik bağları güçlendirmek için daha derin bir işbirliğine alan açık" ifadelerini kullandı.'Hibrit tehditlerle mücadelede ve siber güvenliğin geliştirilmesinde' Brüksel ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirten Gavrilita, AB ile diyaloğun gündeminde acil bölgesel sorunların olması gerektiğini de sözlerine ekledi.Moldova'da geçen aylarda düzenlenen parlamento seçimlerinde AB yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi, (PAS) yüzde 53'lük bir oy kazanarak parlamentodaki 101 sandalyenin 63'ünü elde etmişti.Önceki yıl ise Sosyalist Parti adayı, eski Devlet Başkanı İgor Dodon, başkanlık seçimlerinde PAS'ın adayı Maya Sandu'ya mağlup olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210908/eski-moldova-cumhurbaskani-dodon-bati-kisinevi-rus-karsiti-politikaya-katilmaya-zorluyor-1048709104.html

moldova

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moldova, avrupa birliği, görüşme, josep borrell, natalya gavrilita