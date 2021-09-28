Pakistan'da IŞİD liderlerinden biri öldürüldü

lucistan Terörle Mücadele Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2018 Temmuz ayında bir seçim mitingine yönelik saldırıdan sorumlu tutulan IŞİD lideri Mümtaz Ahmed’in, güvenlik güçlerinin Mastung bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürüldüğü ifade edildi.IŞİD'in 2018 yılının temmuz ayında bir seçim mitingine düzenlediği saldırıda yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti.Ölenler arasında Belucistan Avami partisinin lideri Siray Raysani Navabzada da yer almıştı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonla IŞİD'in üst düzey komutanı Mümtaz Ahmed'in öldürüldüğü bildirildi.
lucistan Terörle Mücadele Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2018 Temmuz ayında bir seçim mitingine yönelik saldırıdan sorumlu tutulan IŞİD lideri Mümtaz Ahmed’in, güvenlik güçlerinin Mastung bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürüldüğü ifade edildi.
IŞİD'in 2018 yılının temmuz ayında bir seçim mitingine düzenlediği saldırıda yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti.
Ölenler arasında Belucistan Avami partisinin lideri Siray Raysani Navabzada da yer almıştı.