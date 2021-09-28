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https://tr.sputniknews.com/20210928/pakistanda-isid-liderlerinden-biri-olduruldu-1049302903.html
Pakistan'da IŞİD liderlerinden biri öldürüldü
Pakistan'da IŞİD liderlerinden biri öldürüldü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonla IŞİD'in üst düzey komutanı Mümtaz Ahmed'in öldürüldüğü bildirildi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T05:13+0300
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dünya
işid
pakistan
operasyon
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lucistan Terörle Mücadele Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2018 Temmuz ayında bir seçim mitingine yönelik saldırıdan sorumlu tutulan IŞİD lideri Mümtaz Ahmed’in, güvenlik güçlerinin Mastung bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürüldüğü ifade edildi.IŞİD'in 2018 yılının temmuz ayında bir seçim mitingine düzenlediği saldırıda yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti.Ölenler arasında Belucistan Avami partisinin lideri Siray Raysani Navabzada da yer almıştı.
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işid, pakistan, operasyon, komutan

Pakistan'da IŞİD liderlerinden biri öldürüldü

05:13 28.09.2021
© Sputnik / Andrey SteninIŞİD bayrağı
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Andrey Stenin
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonla IŞİD'in üst düzey komutanı Mümtaz Ahmed'in öldürüldüğü bildirildi.
lucistan Terörle Mücadele Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 2018 Temmuz ayında bir seçim mitingine yönelik saldırıdan sorumlu tutulan IŞİD lideri Mümtaz Ahmed’in, güvenlik güçlerinin Mastung bölgesinde düzenlediği operasyonla öldürüldüğü ifade edildi.
IŞİD'in 2018 yılının temmuz ayında bir seçim mitingine düzenlediği saldırıda yaklaşık 130 kişi hayatını kaybetmişti.
Ölenler arasında Belucistan Avami partisinin lideri Siray Raysani Navabzada da yer almıştı.
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