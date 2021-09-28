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Rusya, şirketlere 'karbon vergisi' getirmek için çalışma yapıyor
Rusya, şirketlere 'karbon vergisi' getirmek için çalışma yapıyor
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, birçok ülkede 'karbon vergisi' olarak adlandırılan, şirketlerin sera gazı salınımları için ücret ödemesine... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T19:41+0300
2021-09-28T19:41+0300
ekonomi
rusya
maksim reşetnikov
karbon emisyonu
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Rusya'da hükümet, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şirketlerin yaptıkları karbondioksit emisyonu miktarlarına göre ücret ödemesini öngören yeni bir sistem hazırlıyor.'Sahalin Petrolü ve Gazı' Uluslararası Konferansı'nda konuşan Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, sera gazları emisyonu için fiyatlandırma sistemi geliştirme çalışmaları yaptıklarını ancak bu sistemle ilgili görüşmelerin zor geçeceğini ifade etti.Şirketlerin yeni sistem dahilinde ne kadar ödeme yapacaklarını belirleme çalışmalarının Sahalin'de yürütülen karbondioksit salınımlarını düzenleme deneyi kapsamında devam ettiğini belirten Reşetnikov, "Hükümet, bu deneyi baz alarak bir fiyatlandırma sistemi oluşturacak. Bu süreçte, Avrupalı meslektaşlarımızın 20 yıldır geçmekte olduğu yoldan oldukça sınırlı bir zaman diliminde geçmemiz gerekecek" dedi.Gaz şirketlerinin ücretsiz salınım kotalarının ne kadar olacağı ve işletmelerin kullanmadıkları salınım kotalarının ne kadarını diğer şirketlere satabileceği gibi zor soruların çözüm beklediğini anlatan Reşetnikov, "Birkaç seçenek üzerinde duruluyor. Özellikle Avrupa'daki uygulamaya benzer şekilde marjinal fiyatlama uygulanabilir. Buna göre kotaların yüzde 85'i ücretsiz kullandırılıyor, yüzde 15'i ise ücretlendiriliyor ve duyduğumuza göre en yüksek fiyat 50-55 Euro civarında çıkıyor" ifadelerini kullandı.Kasım 2020'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete ülkedeki sera gazı emisyonlarının azaltılması yönünde talimat vermişti. Talimat, Paris Anlaşması'nın uygulanması kapsamında verilmişti.
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rusya, maksim reşetnikov, karbon emisyonu

Rusya, şirketlere 'karbon vergisi' getirmek için çalışma yapıyor

19:41 28.09.2021
© Sputnik / Rusya Ekonomik Kalkınma BakanlığıRusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, birçok ülkede 'karbon vergisi' olarak adlandırılan, şirketlerin sera gazı salınımları için ücret ödemesine yönelik yeni bir sistem kurma çalışması yaptıklarını söyledi.
Rusya'da hükümet, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şirketlerin yaptıkları karbondioksit emisyonu miktarlarına göre ücret ödemesini öngören yeni bir sistem hazırlıyor.

'Sahalin Petrolü ve Gazı' Uluslararası Konferansı'nda konuşan Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, sera gazları emisyonu için fiyatlandırma sistemi geliştirme çalışmaları yaptıklarını ancak bu sistemle ilgili görüşmelerin zor geçeceğini ifade etti.

Şirketlerin yeni sistem dahilinde ne kadar ödeme yapacaklarını belirleme çalışmalarının Sahalin'de yürütülen karbondioksit salınımlarını düzenleme deneyi kapsamında devam ettiğini belirten Reşetnikov, "Hükümet, bu deneyi baz alarak bir fiyatlandırma sistemi oluşturacak. Bu süreçte, Avrupalı meslektaşlarımızın 20 yıldır geçmekte olduğu yoldan oldukça sınırlı bir zaman diliminde geçmemiz gerekecek" dedi.

Gaz şirketlerinin ücretsiz salınım kotalarının ne kadar olacağı ve işletmelerin kullanmadıkları salınım kotalarının ne kadarını diğer şirketlere satabileceği gibi zor soruların çözüm beklediğini anlatan Reşetnikov, "Birkaç seçenek üzerinde duruluyor. Özellikle Avrupa'daki uygulamaya benzer şekilde marjinal fiyatlama uygulanabilir. Buna göre kotaların yüzde 85'i ücretsiz kullandırılıyor, yüzde 15'i ise ücretlendiriliyor ve duyduğumuza göre en yüksek fiyat 50-55 Euro civarında çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Kasım 2020'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete ülkedeki sera gazı emisyonlarının azaltılması yönünde talimat vermişti. Talimat, Paris Anlaşması'nın uygulanması kapsamında verilmişti.
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