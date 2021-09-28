'Volkan Demirel'den teknik direktörlük teklifine ret'

Fenerbahçe'de 17 sezon geçirdikten sonra profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, bir buçuk sezon yardımcı antrenör olarak çalıştı.Sezon başında sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Demirel kariyerini yorumcu olarak sürdürüyor.Akşam gazetesinin haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Volkan Demirel'e teknik direktörlük için teklif götürdü. Eski milli futbolcu ise bu teklifi reddetti.Aynı kaynağa göre Balıkesirspor haricinde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'la istenilen sonuçları alamayan İrfan Buz'un da koltuğu sallantıya girdi. Yeni Malatyaspor yönetiminde teknik direktörlük için Volkan Demirel'in adı geçse de başkan Adil Devrek, Demirel'i reddetti.Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü esnada TFF'nin UEFA B-A Birleşik Kursuna katılan Volkan Demirel, Türk futboluna hizmet etmek istediğini ve hedefinin Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu dile getirmişti.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak spor yorumcusu olan Volkan Demirel, TFF 1. Lig'den gelen teknik direktörlük teklifini reddetti.
Fenerbahçe'de 17 sezon geçirdikten sonra profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, bir buçuk sezon yardımcı antrenör olarak çalıştı.
Sezon başında sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Demirel kariyerini yorumcu olarak sürdürüyor.
Akşamgazetesinin haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Volkan Demirel'e teknik direktörlük için teklif götürdü. Eski milli futbolcu ise bu teklifi reddetti.
Aynı kaynağa göre Balıkesirspor haricinde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'la istenilen sonuçları alamayan İrfan Buz'un da koltuğu sallantıya girdi. Yeni Malatyaspor yönetiminde teknik direktörlük için Volkan Demirel'in adı geçse de başkan Adil Devrek, Demirel'i reddetti.
Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüttüğü esnada TFF'nin UEFA B-A Birleşik Kursuna katılan Volkan Demirel, Türk futboluna hizmet etmek istediğini ve hedefinin Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak olduğunu dile getirmişti.