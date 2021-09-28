https://tr.sputniknews.com/20210928/yeni-safak-yazari-gecici-sureli-varlik-vergisi-oneriyorum-zenginden-alip-fakire-verin-1049303883.html

Yeni Şafak yazarı: Geçici süreli 'varlık vergisi' öneriyorum, zenginden alıp fakire verin

Yeni Şafak yazarı: Geçici süreli 'varlık vergisi' öneriyorum, zenginden alıp fakire verin

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, ekonomik olarak sorun yaşayan kişiler için 'zenginlerden fazladan vergi alınması' önerisini gündeme getirdi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T07:26+0300

2021-09-28T07:26+0300

2021-09-28T07:25+0300

türkiye

yeni şafak

ekonomi

hasan öztürk

varlık vergisi

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Hasan Öztürk, bugünkü köşe yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla uygulanan yasakların büyük bir kısmının kaldırıldığını, birçok sektörün nefes aldığını söyledi. Öztürk, “Ama dar gelirlinin, gündelikçilerin, fakir fukaranın sıkıntıları azalmadı. Bugünlerde ‘fahiş fiyat artışı’ üzerinden dar gelirliler, ücretliler büyük sıkıntı çekiyor” dedi.'Pandemiden büyüme ve sıçramayla çıkacağız''Hükümetin doğru adımları sayesinde Türkiye'nin pandemiyi en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağını' söyleyen Öztürk, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Tam da pandemi döneminde ihracatta rekor üzerine rekor kırıyoruz. 215 milyar dolarlık bir hedef yakalanmış görünüyor. Bu yıl büyüme rekoru da kıracağız öyle görünüyor. Bazı sektörlerimiz bırakın daralmayı, büyüdükçe büyüyor. Hükümetin doğru adımları ve hazırlığı sayesinde, dünya ölçeğinde pandemiyi en az zararla atlatan ülkelerden biri olacağız. Yine pandemi sürecinden büyüme ve sıçramayla çıkacağız."“Zenginden alın, fakire verin” diyen Öztürk ayrıca şunları söyledi:"Nasıl, 1999 yılında yaşadığımız deprem sonrası ekonomik kayıplarımızı azaltmak için, “Özel İletişim Vergisi” adı altında bir vergi konmuşsa… Ona benzer ve kesinlikle ücretlilerin dışarıda tutulacağı örneğin ihracatçılara, sermaye gruplarına, büyük sanayicilere ve bu dönemde servetine servet katanlara belli bir dönem için “ek vergi” getirilmesini öneriyorum. Bu verginin tamamının alt gelir grubuna aktarılmasını öneriyorum. Zor mu? İmkansız mı? Gelir adaletsizliği yüzünden sıkıntı çekenlerimizin elinden tutmazsak, yarın bir gün toplumsal barışı bozulmuş bir Türkiye’de hiç kimse rahat edemez."

https://tr.sputniknews.com/20210922/yeni-safak-yazari-ekmek-arasi-angela-donerine-buyurun-1049130782.html

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yeni şafak, ekonomi, hasan öztürk, varlık vergisi