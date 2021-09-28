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https://tr.sputniknews.com/20210928/youtubedan-vedat-milora-hediye-1049334817.html
YouTube'dan Vedat Milor'a hediye
YouTube'dan Vedat Milor'a hediye
YouTube, 100 bin takipçiye ulaşan Vedot Milor'a hediye gönderdi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T23:08+0300
2021-09-28T23:08+0300
2021-09-28T23:10+0300
yaşam
hediye
vedat milor
youtube
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Vedat Milor, Twitter hesabından, YouTube'ın takipçi sayısının 100 bine ulaştığı için kendisine hediye polar gönderdiğini söyledi.Milor paylaşımında, "Youtube’taki takipçi sayısı 100 bine ulaşınca böyle bir hediye göndermişler. Takip eden herkese teşekkür etmek istedim" dedi.
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hediye, vedat milor, youtube
YouTube'dan Vedat Milor'a hediye 23:08 28.09.2021 (güncellendi: 23:10 28.09.2021)
YouTube, 100 bin takipçiye ulaşan Vedot Milor'a hediye gönderdi.
Vedat Milor, Twitter hesabından, YouTube'ın takipçi sayısının 100 bine ulaştığı için kendisine hediye polar
gönderdiğini söyledi.
Milor paylaşımında, "
Youtube’taki takipçi sayısı 100 bine ulaşınca böyle bir hediye göndermişler. Takip eden herkese teşekkür etmek istedim" dedi.