https://tr.sputniknews.com/20210928/youtubedan-vedat-milora-hediye-1049334817.html

YouTube'dan Vedat Milor'a hediye

YouTube'dan Vedat Milor'a hediye

YouTube, 100 bin takipçiye ulaşan Vedot Milor'a hediye gönderdi. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

hediye

vedat milor

youtube

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Vedat Milor, Twitter hesabından, YouTube'ın takipçi sayısının 100 bine ulaştığı için kendisine hediye polar gönderdiğini söyledi.Milor paylaşımında, "Youtube’taki takipçi sayısı 100 bine ulaşınca böyle bir hediye göndermişler. Takip eden herkese teşekkür etmek istedim" dedi.

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hediye, vedat milor, youtube