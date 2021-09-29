https://tr.sputniknews.com/20210929/adanada-16-yasindaki-cocuk-bekcilerden-kacarken-belindeki-tabancayla-kendisini-vurdu-1049340506.html

Adana'da 16 yaşındaki çocuk, bekçilerden kaçarken belindeki tabancayla kendisini vurdu

Adana'da 16 yaşındaki çocuk, bekçilerden kaçarken belindeki tabancayla kendisini vurdu

Adana'da mahalle bekçilerinin şüphe üzerine üst araması ve kimlik kontrolü yapmak istediği 16 yaşındaki çocuk, kaçmak istediği sırada belindeki tabancanın ateş... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T06:56+0300

2021-09-29T06:56+0300

2021-09-29T06:55+0300

türkiye

adana

seyhan

yaralanma

silah

bekçi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, mahalle bekçileri, iddiaya göre, sokak arasında şüphelendikleri iki gencin üst araması ve kimlik kontrolünü yapmak istedi.Bekçilerin kendilerine yaklaştığını gören iki genç kaçmaya başladı. Gençlerden F.T.'nin belindeki tabanca kaçtığı sırada ateş aldı. Bacağından yaralanan F.T., bekçilerin yardımıyla yaklaşık 50 metre uzaktaki özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş aldıktan sonra yere düşen F.T.'nin yaralanmasına neden olan tabanca ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.F.T.'nin yanındaki arkadaşını gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

türkiye

adana

seyhan

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adana, seyhan, yaralanma, silah, bekçi