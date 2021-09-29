https://tr.sputniknews.com/20210929/avrupadan-1500-euroya-aliniyordu-tokatta-1500-tlye-uretildi-1049355121.html

Avrupa'dan 1500 euro’ya alınıyordu, Tokat’ta 1500 TL'ye üretildi

Avrupa'dan 1500 euro’ya alınıyordu, Tokat’ta 1500 TL'ye üretildi

Türkiye'ye 1500 Euro'ya satılan yarış kızakları Tokat'taki sanayi sitesinde 1500 TL'ye mal edilerek üretildi. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T15:13+0300

2021-09-29T15:13+0300

2021-09-29T15:17+0300

yaşam

türkiye

tokat

gençlik ve spor bakanlığı

kızak

üretim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049355095_2:0:750:421_1920x0_80_0_0_86ce5aaabc85af5be6d302b18f2d3cb5.jpg

Tokat Erbaa'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda Türkiye Kızak Federasyonu'nun il temsilcisi olan Yıldıray Baş, 2019 yılında kızak sporu yapan öğrencileriyle birlikte Kars'ta yarışlara katıldı. Burada sporcular için yeterli sayıda kızak olmadığını gören Baş, durumu federasyon yetkililerine iletti. Baş, kızakların Türkiye'de üretiminin yapılmadığını, yurt dışından temin edildiğini öğrendi.'Geçen yıl 10 adet üretildi'Federasyonun yerli üretim yarış kızakları kullanmak için verdiği destekle Baş, kızakların bir örneğini ilçedeki marangozlara gösterdi. Üretip üretemeyeceklerini araştırmaya başladı. İlçede 15 yıldır marangozluk yapan Mehmet Bolat kızakların üretimini yapabileceğini belirtince geçen yıl federasyon için 10 adet yarış kızağı üretildi. Üretilen kızakları beğenen federasyon yetkilileri Mehmet Bolat'a bu yıl 45 kızak daha yapması için sipariş verdi. Yaklaşık 3 ay önce yapımına başlanan 45 kızağın üretimi geçen günlerde tamamlandı.Yurt dışından alındığında maliyeti 1500 Euro'ya kadar çıkan kızaklar Mehmet Bolat tarafından 1500 TL'ye mal edilerek Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Raif Ünal'ın katıldığı törenle federasyona teslim edildi.'Türk insanının neler yapabileceğini gösterdi'Kendi alanlarında sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini ifade eden Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan şöyle konuştu:'Yapımı zor'Marangoz Mehmet Bolat ise, "Türkiye'de bildiğim kadarıyla yapılmıyor. Hocam ilk yurt dışından gelen kızağı getirmişti. Öyle başladık. Şu anda ilk biz yapıyoruz. İlk defa geçen yıl denedik. 10 tane yaptık oldu bu sene de 50 tane yapalım, dedik. Yapımı zordur. Komple ahşap işçiliğiyle uğraşılıyor, dişbudak ağacı kullanılıyor. Dış etkenlere dayanıklı bir ağaçtır. Kurtlanmaya, soğuk havaya, nemli ortama dayanan bir ağaç olduğu için dişbudak ağacını tercih ediyoruz" diye konuştu.Beden Eğitimi Öğretmeni Yıldıray Baş ise, "Biz bu işin yapılabileceğini düşündük. Kızak Federasyonu Başkanımızın da desteğiyle numunesini aldık, Erbaa'ya geldik. Erbaa'da ustalarımıza gösterdik. Ustalarımız bize yardımcı oldular. Mehmet ustam da elini bu işe attı. İlk üretimi çıkartıp federasyona gönderdik" ifadelerini kullandı. Kızakların Erbaa'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise bu kızaklarla Erbaa'da çeşitli kayak etkinlikleri hayata geçireceklerini söyledi.

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, tokat, gençlik ve spor bakanlığı, kızak, üretim