https://tr.sputniknews.com/20210929/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-alti-cocuk-yapin-bizi-memleketimizde-azinlik-durumuna-dusurmeyin-1049354661.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Altı çocuk yapın, bizi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Altı çocuk yapın, bizi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı nikah töreninde genç çiftten 6 çocuk isteğinde bulunarak “Allah size 6 tane sağlıklı, sıhhatli çocuk nasip etsin”... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T15:03+0300

2021-09-29T15:03+0300

2021-09-29T15:13+0300

politika

göçmen

tanju özcan

azınlık

çocuk

bolu belediyesi

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta sonu Serkan Üsküp ile Ahsen Koç’un nikah törenine katıldı. Genç çiftin nikahlarını kıyan Özcan, gelin ve damadı tebrik ettikten sonra çiftlere çocuk tavsiyesinde bulundu.Özcan, nikah töreninde yaptığı konuşmada, “Bir prensip olarak çocuk sayısına karışmıyorduk. Sayın Erdoğan karışıyordu ama son zamanlarda o kadar çok dışarıdan gelen var ki ipini kopartan Türkiye’ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. Allah size 6 tane sağlıklı, sıhhatli çocuk nasip etsin. Bana da 6 tane torun nasip etsin” dedi.

bolu belediyesi

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göçmen, tanju özcan, azınlık, çocuk, bolu belediyesi