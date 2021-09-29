CHP'li Özel: Üç harfli marketleri, AVM’leri şehirlerin dışına yollayacağız

“Pandemi geldi, sağlıkla ilgili tedbirler eksiğiyle fazlasıyla alınıyor, yapılıyor. Ama bir de hepimizin birden ekonomik olarak da hem ülkemizi hem de ülkemizdeki meslek gruplarını ayakta tutma mecburiyetimiz var. Bu konuda nasıl bir sınav verdik dersek, herhalde iyi bir sınav vermediğimizi herkes kabul ediyor. Bugün Türkiye’de özellikle orta direğin artık yoksullaştığı ve hepimizi ayakta tutacak en önemli kirişlerden bir tanesi olan esnafların korunamadığı ve o kirişin çatladığı, kırıldığı yerde çatının ayakta kalamayacağı bir noktadayız. Biz, ‘Ey Merkel’ diye seslendiğimiz Alman Şansölyesi, kriz için 550 milyar avro ayırdı. ‘Ey Macron” diye beğenmediğimiz, kızdığımız Fransa Cumhurbaşkanı 300 milyar avro ayırdı. Bizim doğrudan ayırdığımız, esnafımıza destek 5 milyar TL idi, ikinci paketle de 6 milyar TL’lik daha bir destek geldi. Yani 11 milyar TL, 1 milyar avroya denk geliyor. Yani Macron’un 300’de 1’i, Merkel’in 500’de 1’i kadar biz bu işi yapabilmişiz. Yıllardır verilip de tutulmayan sözler var. Aslında en kritik söz şuydu tutulmayan. 20 yıl önce Sayın Erdoğan da söyledi, biz de söylüyorduk. Ona nasip oldu, mühür elinde. İmzayı atıp mührü basmadı. Bassaydı şu anda bu eleştiriyi yapma hakkımız olmazdı. ‘Alışveriş merkezlerini dışarıya çıkaracağız.’ Neydi bu? Almanya’da 20 kilometre, Amerika’da 15 mil yani 20-25 kilometreden yakına sokmuyorlar. Şimdi bunlar dışarıya çıkmadığı gibi, bir de bunların üç harflileri; işte A101’i, BİM’i, Şok’u geldiler ve her sokağa, hatta bir başına bir sonuna yerleştiler. Neredeyse köylere kadar girdiler. Gerçekten böylesi bir haksız rekabetin olması mümkün değil. Düşünün Almanya, Fransa, Amerika, Hollanda küçük esnafını korumak için bunları 25 kilometre ileri atarken, biz her ara sokağa koymuşuz bunları."