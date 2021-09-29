https://tr.sputniknews.com/20210929/chpli-yildirim-kaya-hdp-mesru-bir-partidir-muhatap-gormeden-sorun-cozulmez-1049365506.html

CHP’li Yıldırım Kaya: HDP meşru bir partidir, muhatap görmeden sorun çözülmez

CHP’li Yıldırım Kaya: HDP meşru bir partidir, muhatap görmeden sorun çözülmez

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Eğer siz HDP’yi parlamentoda ve sokakta yok sayarsanız, bu sorunu çözemezsiniz. İktidar olduğumuzda Kürtlere ne... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T18:44+0300

2021-09-29T18:44+0300

2021-09-29T18:44+0300

politika

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yıldırım kaya

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Mezopotomya Ajansı'na konuşan Kaya, “Halk Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak, Mardin’de muhtarını, belediye başkanını, milletvekilini seçiyor fakat devlet beğenmiyor. Neden seçilmesine izin verdin ya da neden görevden aldın. Bunu niye yaptın? Seçilen milletvekilini alıp cezaevine atıyorsun, seçilen belediye başkanının yerine kayyım atıyorsun.” İfadelerini kullandı.HDP'nin meşru bir parti olduğunu belirten CHP'li Kaya, "HDP’yi muhatap almıyor, yok sayıyor. HDP’yi yok saymak 6 milyon insanı yok saymak demektir. HDP meşru bir partidir. Eğer siz HDP’yi parlamentoda ve sokakta yok sayarsanız, bu sorunu çözemezsiniz. İktidar olduğumuzda Kürtlere ne istediklerini soracağız. Nasıl yaparsak sizin yaşamış olduğunuz sorunları çözeriz, diye soracağız. Sorunun çözümüne ilişkin muhatap HDP’dir. HDP’yi muhatap görmeden, ne konuşsak sorun çözülmez.” dedi.

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chp, hdp, yıldırım kaya