Elon Musk, Blue Origin roketiyle dalga geçti
14:03 29.09.2021 (güncellendi: 14:14 29.09.2021)
© REUTERS / BLUE ORIGINAmazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile roketi ile bugün uzaya fırlatıldı.
© REUTERS / BLUE ORIGIN
Space X CEO'su Elon Musk, e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracının şeklini ti'ye aldı. Musk, "Bir yörünge altı uzay uçuşu gerçekleştiriyorsanız roketinizin boyu daha kısa olabilir" dedi.
Musk, geçen salı günü katıldığı Code Konferansı'nda uzay çalışmaları ve rakiplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Kara Swisher, Blue Origin şirketinin kısa süre önce gerçekleştirdiği uzay yolculuğunda kullandığı roketin internet meme'lerinde küçüklüğü ve 'fallik objeye' benzetilmesini ima ederek Musk'a aracın şekli hakkında ne düşündüğünü sordu.
Musk, soruya gülerek verdiği cevapta, "Bence de öyle... Yani potansiyel olarak farklı bir şekil olabilirdi. Bir yörünge altı uzay uçuşu gerçekleştiriyorsanız roketinizin boyu daha kısa olabilir" diye yanıtladı. Musk'ın bu cevabının ardından salondaki tüm katılımcıları kahkahaya boğuldu.
Konferans sırasında Musk’a Blue Origins'in, NASA'nın SpaceX'e bir nevi torpil geçtiğini gerekçe göstererek uzay ajansına dava açması da soruldu. Milyarder girişimci bu soru karşısında ise "Yörüngeye çıkmak için davalardan daha fazla enerji harcaması gerektiğini düşünüyorum. Avukatlarınız ne kadar iyi olursa olsun, yörüngeye giden yolu dava edemezsiniz.” dedi.
Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X'le imzaladığı 2.9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya geçen ay federal mahkemede dava açmıştı.
Elon Musk says to @karaswisher at #codecon that Jeff Bezos "should put more of his energy into getting to orbit, [rather] than lawsuits."— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) September 28, 2021
"You cannot sue your way to orbit, no matter how good your lawyers are." pic.twitter.com/QyuPqMmHDX
Swisher, Musk'a Bezos ile yasal kavgalar hakkında konuşup konuşmadığını sordu. Musk, "Sözel olarak değil, sadece Twitter'dan göndermelerle" diye konuştu.
'Biden hala uyuyor'
ABD Başkanı Joe Biden yönetimini de eleştiren Musk, Biden'ın SpaceX'in Inspiration4 misyonunun bir parçası olarak uçan tamamen sivil astronot ekibini 'hala uyuduğu' için tebrik edemediğini söyledi. Musk, bu açıklamasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Biden'a taktığı 'Uykucu Joe (Sleepy Joe)' lakabına gönderme yaptı.
Musk, Elektrikli Araç Konferansı düzenleyen Biden yönetiminin etkinliğe Tesla'yı çağırmadığını da sözlerine ekledi.
Dünyanın en zengin insanı yeniden Musk oldu
Öte yandan, SpaceX ve Tesla CEO'su Musk, Forbes'in gerçek zamanlı dünyanın en zengin kişileri listesine göre 201,7 milyar dolar servet ile Bezos'u geçerek yeniden dünyanın en zengin insanı oldu.
'Ona gümüş madalya göndereceğim'
Birincilik koltuğuna oturan Musk, rakibi Bezos'la bu konuyla ilgili de dalga geçti. Forbes'in dün geçtiği habere göre yorum için ulaşılan teknoloji milyarderi Musk, attığı e-postada, "Jeffrey B.'ye (Jeff Bezos'un tam adı Jeffrey Preston Bezos) gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğim" ifadelerini kullandı.
Musk daha önce de Bezos'un yaşlanmaya karşı çalışmalar yürüten Altos Labs adlı startup'a yatırım yaptığına dair haberlerin ardından rakibine taş atmıştı. Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in, SpaceX'i dava etmesine işaret eden Musk, "Bu işe yaramazsa Bezos ölüme dava açacak!" demişti.