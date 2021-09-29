https://tr.sputniknews.com/20210929/fetoculer-birbirlerini-dolandirdi-1049338171.html

FETÖ üyeleri birbirlerini dolandırdı

FETÖ üyeleri birbirlerini dolandırdı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına çıkan ve dolandırıldığı öne sürülen Ömer Casurluk hakkında ABD'de dava açıldı. 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T01:29+0300

2021-09-29T01:29+0300

2021-09-29T01:30+0300

türkiye

abd

fetö

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045206502_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_37af869dab2ac282281145774a6350ff.jpg

TRT Haber'in aktardığına göre, FETÖ'nün Atlanta'da üst düzey isimleri, darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan üyelerinden Ömer Casurluk'un Star Chain isimli şirketine yönlendirdi.Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde restoran açmak isteyenler adına markalar ile sözleşmeler imzaladı.Timur Efe olarak da bilinen Ömer Casurluk'un şirketi, yatırımcılara restoranları değerinin iki katı fiyata sattı.Casurluk, para ödemeden bu restoranlara ortak oldu ve yatırımcıları da ortak olarak göstermedi. Yatırımcılar bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak, paralarını geri istedi ancak geri verilmedi.Konu yargıya taşındıDolandırılan kişilier, FETÖ'nün üst yönetiminden yardım istedi. Sonuç alamayan örgüt üyeleri, 2020 yılında mahkemeye başvurdu.Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu iddialar üzerine harekete geçti. Ömer Casurluk ve şirketi Star Chain hakkında dava açıldı. Jürili yargılama talep edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, fetö, dolandırıcılık