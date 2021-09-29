https://tr.sputniknews.com/20210929/genc-kiz-40-yasindaki-adami-vurdu-arkadaslik-teklifinde-bulunup-rahatsiz-etti-1049349502.html

Genç kız, 40 yaşındaki adamı vurdu: 'Arkadaşlık teklifinde bulunup rahatsız etti'

Genç kız, 40 yaşındaki adamı vurdu: 'Arkadaşlık teklifinde bulunup rahatsız etti'

Seyrantepe’de 19 yaşındaki genç bir kız, kendisine sürekli arkadaşlık teklifinde bulunarak rahatsız eden 40 yaşındaki adamı, tabancayla kasığından vurdu... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T13:23+0300

2021-09-29T13:23+0300

2021-09-29T13:24+0300

türkiye

silah

istanbul

tartışma

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İstanbul’da iddiaya göre, 19 yaşındaki Esra V. isimli genç kıza arkadaşlık teklifinde bulunan 40 yaşındaki Bülent D., genç kızı rahatsız etmeye başladı. Yaşanan bu olayın üzerine Esra V. gün içerisinde site kapısından girerken Bülent D.’nin aracına çarptı. Küçük çaplı çarpışma sonucu Esra V. ile Bülent D. arasında tartışma çıktı.Kısa süren tartışma sonrasında Bülent D., 3 arkadaşıyla birlikte Esra V.’nin evine gitti. Evin giriş kapısında da yaşanan tartışma sonrasında Esra V. evde bulunan tabancayı korkutmak için eline aldı. Bu sırada Bülent D.’nin yanındaki arkadaşları kaçtı. Esra V. ise tabancayla ateş ederek Bülent D.’yi kasıklarından vurdu.Silah seslerini duyan site sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Bülent D. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı binada inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kızın kullandığı tabancayı sakladığı yerde ele geçirildi. Olaydan sonra kaçan Esra V. ise yine polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Esra V.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Genç kızın emniyetteki ifadesinde Bülent isimli şahsın sürekli kendisini rahatsız ettiğini arkadaşlık teklifinde bulunduğunu, olay günü site kapısından girerken motorla onun aracına çarptığını ve tartıştıklarını daha sonra eve gittiğini ve Bülent isimli şahsın yanında 3 kişiyle birlikte geldiklerini ve kendisine saldırmaya kalktıklarını o sırada evde bulunan tabancayı odadan alıp şahısların kaçtığını arkalarından giderek Bülent isimli şahsı korkutmak amacıyla yere doğru 1 defa ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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silah, istanbul, tartışma