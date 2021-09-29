Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin
00:08 29.09.2021 (güncellendi: 00:19 29.09.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin. Seninle birlikte, yıllardır oluşturduğun algıları da tarihe gömeceğiz!” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
"Hemen Seçim" etiketiyle paylaşım yapan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:
"Çıkıp Amerikan medyasında, ABD’ye güzellemeler yapıyorsun, ülkemizi aşağılamaktan hiç utanmıyorsun! Verdiğin röportajda 'Amerika bir Türkiye değil, çok güçlü bir ülke.' demişsin, bu nasıl bir laftır Erdoğan!
Ama aldın ödülünü, Biden G20'de seni birkaç dakika kabul edecekmiş. Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin. Seninle birlikte, yıllardır oluşturduğun algıları da tarihe gömeceğiz!
Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan!
Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan!
Ama aldın ödülünü, Biden G20'de seni birkaç dakika kabul edecekmiş. Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin. Seninle birlikte, yıllardır oluşturduğun algıları da tarihe gömeceğiz!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 28, 2021
Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan! #HemenSeçim