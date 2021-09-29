Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin

"Çıkıp Amerikan medyasında, ABD’ye güzellemeler yapıyorsun, ülkemizi aşağılamaktan hiç utanmıyorsun! Verdiğin röportajda 'Amerika bir Türkiye değil, çok güçlü bir ülke.' demişsin, bu nasıl bir laftır Erdoğan!