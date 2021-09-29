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https://tr.sputniknews.com/20210929/meb-merkez-ve-tasra-teskilati-personelinin-gorev-yeri-belgesi-e-devlet-uzerinden-erisime-acildi-1049368404.html
MEB: Merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı
MEB: Merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı"... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
milli eğitim bakanlığı
meb
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Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" bilgisini paylaştı.
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milli eğitim bakanlığı, meb, e-devlet

MEB: Merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı

20:28 29.09.2021
© DHAMilli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" bilgisini paylaştı.
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