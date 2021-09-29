Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210929/meb-merkez-ve-tasra-teskilati-personelinin-gorev-yeri-belgesi-e-devlet-uzerinden-erisime-acildi-1049368404.html
MEB: Merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı
MEB: Merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı"... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T20:28+0300
2021-09-29T20:28+0300
2021-09-29T20:28+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
meb
e-devlet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104148/52/1041485204_5:0:2849:1600_1920x0_80_0_0_b62a43deaccfcd7af76797dd4d4e021b.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" bilgisini paylaştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104148/52/1041485204_360:0:2493:1600_1920x0_80_0_0_323794b9a518d32cd350ddba0e51ed89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı, meb, e-devlet
MEB: Merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" bilgisini paylaştı.