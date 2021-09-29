https://tr.sputniknews.com/20210929/sgkden-borclarini-yapilandirmak-isteyenler-icin-aciklama-merkezlerimiz-2359a-kadar-acik-olacak-1049370981.html

SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenler için açıklama: Merkezlerimiz 23.59'a kadar açık olacak

SGK'den borçlarını yapılandırmak isteyenler için açıklama: Merkezlerimiz 23.59'a kadar açık olacak

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T21:55+0300

2021-09-29T21:55+0300

2021-09-29T21:55+0300

türkiye

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

borç

borç yapılandırma

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SGK'den yapılan açıklamada, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerinin, 30 Eylül'de tüm gün hizmet vereceklerine dair duyuruya yer verildi.Duyuruda, "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar açık olup vatandaşlarımıza hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Kuruma olan borçlarını yapılandırmak isteyen işverenlerin e-Sigorta kanalıyla, posta yoluyla veya şahsen ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenlerin ise e-Devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak, borçlarını yapılandırabileceği kaydedildi.

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sosyal güvenlik kurumu (sgk), borç, borç yapılandırma