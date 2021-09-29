https://tr.sputniknews.com/20210929/suriyedeki-ic-savas-ve-siyasi-cozum-surecinin-onemli-tarihleri-1049352774.html

Suriye'deki iç savaş ve siyasi çözüm sürecinin önemli tarihleri

Suriye'deki iç savaş ve siyasi çözüm sürecinin önemli tarihleri

Pandeminin başından beri bugün ilk kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde, Suriye... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T15:09+0300

2021-09-29T15:09+0300

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infografik

suriye

suriye krizi

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Sputnik, Suriye'deki iç savaş ve siyasi çözüm sürecinin önemli tarihlerini, hazırladığı infografikte derledi.

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infografik, suriye, suriye krizi, инфографика