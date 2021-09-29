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Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20210929/suriyedeki-ic-savas-ve-siyasi-cozum-surecinin-onemli-tarihleri-1049352774.html
Suriye'deki iç savaş ve siyasi çözüm sürecinin önemli tarihleri
Suriye'deki iç savaş ve siyasi çözüm sürecinin önemli tarihleri
Pandeminin başından beri bugün ilk kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde, Suriye... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T15:09+0300
2021-09-29T15:09+0300
2021-09-29T15:09+0300
multimedya
infografik
suriye
suriye krizi
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Sputnik, Suriye'deki iç savaş ve siyasi çözüm sürecinin önemli tarihlerini, hazırladığı infografikte derledi.
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infografik, suriye, suriye krizi, инфографика
Suriye'deki iç savaş ve siyasi çözüm sürecinin önemli tarihleri
Pandeminin başından beri bugün ilk kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde, Suriye başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı.
Sputnik, Suriye'deki iç savaş ve siyasi çözüm sürecinin önemli tarihlerini, hazırladığı infografikte derledi.