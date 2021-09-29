https://tr.sputniknews.com/20210929/ustgecitteki-asansor-kabinini-sokerken-yakalanan-kisi-turku-soylemeye-basladi-1049348136.html

Üst geçitteki asansör kabinini sökerken yakalanan kişi türkü söylemeye başladı

Üst geçitteki asansör kabinini sökerken yakalanan kişi türkü söylemeye başladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 yaşındaki S.D, elinde çekiç ve tornavidayla üst geçidin asansör kabinini sökmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Gazetecilerin... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T12:46+0300

2021-09-29T12:46+0300

2021-09-29T12:47+0300

yaşam

antalya

muratpaşa

hırsızlık

türkü

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Antalya'daki olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Daha önce defalarca parçaları çalınan üst geçitte bulunan asansör kabinini, bir kişinin elinde çekiç ve tornavidayla sökmeye çalıştığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin geldiği fark eden şüpheli suç aletleri ile birlikte kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi S.D., kısa sürede yakalandı. S.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecileri fark etti.Gazetecilerin görüntü almaması için tişörtüyle yüzünü kapatan S.D., 'Recebim' türküsünü söylemeye başladı. Ekip aracına bindirilen S.D, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210928/hali-yikamacida-kiyma-cekerken-yakalandilar-is-yeri-muhurlendi-1049334184.html

antalya

muratpaşa

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antalya, muratpaşa, hırsızlık, türkü