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Üst geçitteki asansör kabinini sökerken yakalanan kişi türkü söylemeye başladı
Üst geçitteki asansör kabinini sökerken yakalanan kişi türkü söylemeye başladı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 yaşındaki S.D, elinde çekiç ve tornavidayla üst geçidin asansör kabinini sökmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Gazetecilerin... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T12:46+0300
2021-09-29T12:47+0300
yaşam
antalya
muratpaşa
hırsızlık
türkü
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Antalya'daki olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Daha önce defalarca parçaları çalınan üst geçitte bulunan asansör kabinini, bir kişinin elinde çekiç ve tornavidayla sökmeye çalıştığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin geldiği fark eden şüpheli suç aletleri ile birlikte kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi S.D., kısa sürede yakalandı. S.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecileri fark etti.Gazetecilerin görüntü almaması için tişörtüyle yüzünü kapatan S.D., 'Recebim' türküsünü söylemeye başladı. Ekip aracına bindirilen S.D, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210928/hali-yikamacida-kiyma-cekerken-yakalandilar-is-yeri-muhurlendi-1049334184.html
antalya
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antalya, muratpaşa, hırsızlık, türkü

Üst geçitteki asansör kabinini sökerken yakalanan kişi türkü söylemeye başladı

12:46 29.09.2021 (güncellendi: 12:47 29.09.2021)
© DHAÜstgeçitteki asansör kabinini sökerken yakalanan kişi türkü söylemeye başladı
Üstgeçitteki asansör kabinini sökerken yakalanan kişi türkü söylemeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© DHA
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 yaşındaki S.D, elinde çekiç ve tornavidayla üst geçidin asansör kabinini sökmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince 'Recebim' türküsünü söyleyen S.D, polis merkezine götürüldü.
Antalya'daki olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Daha önce defalarca parçaları çalınan üst geçitte bulunan asansör kabinini, bir kişinin elinde çekiç ve tornavidayla sökmeye çalıştığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin geldiği fark eden şüpheli suç aletleri ile birlikte kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi S.D., kısa sürede yakalandı. S.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecileri fark etti.
Gazetecilerin görüntü almaması için tişörtüyle yüzünü kapatan S.D., 'Recebim' türküsünü söylemeye başladı. Ekip aracına bindirilen S.D, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
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