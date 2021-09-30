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https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-senatosundan-hukumetin-kapanmasini-onleyecek-gecici-butce-tasarisina-onay-1049408236.html
ABD Senatosu'ndan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
ABD Senatosu'ndan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T21:54+0300
2021-09-30T21:54+0300
dünya
abd
abd senatosu
bütçe
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Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, 35'e karşı 65 oyla kabul edildi.Söz konusu bütçe tasarısında, afet yardımı ve Afgan mültecilerin yerleştirilmesi için acil durum fonu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yer aldı.Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı, burada onaylandıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.Tasarının, 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanarak hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Temsilciler Meclisinin tasarıyı onaylayacağından ve mali yıl bitmeden Başkan Biden'ın masasına göndereceğinden emin olduğunu belirterek, "Bunu başardığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına çok az süre kala federal hükümete geçici finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı üzerinde anlaşamamıştı.Temsilciler Meclisi'nin federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını geçen hafta onaylamasının ardından Senato'daki Demokratlar, pazartesi günü tasarıyı geçirmeye çalışmış ancak Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşmıştı.ABD ekonomisi "hükümetin kapanması" ve "temerrüde düşme" riskleriyle karşı karşıya kalırken, Senato'daki Demokratlar hükümetin çalışmaya devam edebilmesi geçici bütçe tasarısını borç limitinin askıya alınmasına ilişkin tasarıdan bağımsız olarak oylamaya sunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210528/abd-baskani-bidendan-6-trilyon-dolarlik-butce-teklifi-1044610730.html
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abd, abd senatosu, bütçe

ABD Senatosu'ndan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

21:54 30.09.2021
© REUTERS / Joshua RobertsABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
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ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.
Amerikan federal hükümetine 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, 35'e karşı 65 oyla kabul edildi.
Söz konusu bütçe tasarısında, afet yardımı ve Afgan mültecilerin yerleştirilmesi için acil durum fonu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yer aldı.
Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı, burada onaylandıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
Tasarının, 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanarak hükümetin kapanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Temsilciler Meclisinin tasarıyı onaylayacağından ve mali yıl bitmeden Başkan Biden'ın masasına göndereceğinden emin olduğunu belirterek, "Bunu başardığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2021
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ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi
28 Mayıs, 22:53
ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına çok az süre kala federal hükümete geçici finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı üzerinde anlaşamamıştı.
Temsilciler Meclisi'nin federal hükümetin kapanmasını önleyecek ve borç limitini askıya alacak geçici bütçe tasarısını geçen hafta onaylamasının ardından Senato'daki Demokratlar, pazartesi günü tasarıyı geçirmeye çalışmış ancak Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşmıştı.
ABD ekonomisi "hükümetin kapanması" ve "temerrüde düşme" riskleriyle karşı karşıya kalırken, Senato'daki Demokratlar hükümetin çalışmaya devam edebilmesi geçici bütçe tasarısını borç limitinin askıya alınmasına ilişkin tasarıdan bağımsız olarak oylamaya sunmuştu.
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