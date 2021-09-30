https://tr.sputniknews.com/20210930/abdnin-yeni-ankara-buyukelcisi-adayi-flake-turkiyeden-agreman-alabilecek-mi-1049388329.html

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayı Flake, Türkiye’den ‘agreman’ alabilecek mi?

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayı Flake, Türkiye’den ‘agreman’ alabilecek mi?

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayı Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde Türkiye’ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 1915 olaylarını ise... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T13:44+0300

2021-09-30T13:44+0300

2021-09-30T13:44+0300

görüş

abd

ankara

türkiye

washington

faruk loğoğlu

büyükelçi

abd ankara büyükelçiliği

jeff flake

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044960750_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d622cffa3ca14eaa9368339b5da0c36a.jpg

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.Daha önce senatörken 1915 olayları için 'soykırım değildir' diyen Flake, bu kez 1915 olaylarını ise 'soykırım' olarak tanıdığını söyledi. Türkiye'nin gelecekte Rus silahları satın alması halinde, halihazırda uygulamada olan CAATSA yaptırımlarına ek olarak yeni yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirten Flake, şunları söyledi:ABD’nin büyükelçi adayı ayrıca, "Türkiye'nin bölgedeki saldırgan eylemleri ve Erdoğan rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı baskıcı taktikler göz önüne alındığında, Türkiye'yi sorumlu tutmaktan çekinmeyecek bir büyükelçiye ihtiyacımız var. Erdoğan'ın baskısı bir demokrasiye yakışmıyor ve bir NATO müttefikine yakışmıyor. Demokrasiler gazetecileri hapse atmaz, akademisyenleri yıldırmaz ve din özgürlüğünü ihlal etmez. Kadınlara yönelik şiddeti durdurma taahhütlerinden caymaz ve siyasi muhaliflerini hapse atmaz" dedi.Dışişleri’nden ‘agreman’ paylaşımıFlake'in bu açıklamasının ardından Türk Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. "Agreman" teriminin sözlük anlamına yer verilen paylaşımda büyükelçinin bir ülkeye gönderilmesi için o ülkenin izni olması gerektiği hatırlatıldı.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "AGREMAN: Gönderen devletin kabul eden devlete büyükelçi olarak göndermek istediği şahıs için almak zorunda olduğu izne Agreman adı verilir."‘Çok yanlış bir seçim olduğunu düşünüyorum’Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Agreman verilecek mi verilmeyecek mi konusu zaten sıkıntılı olan Türk-Amerikan ilişkilerine, ilişkiler zincirine yeni bir halka daha ekleyecek” dedi ve şunları ekledi:‘Türk-Amerikan ilişkileri bambaşka daha yeni sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır’Loğoğlu, “ABD’deki usul çerçevesinde aday gösterilen bu kişinin onaylanması lazım ondan sonra Amerikan yönetiminin bu kişi için bütün bu gelişmelerden sonra agreman isteyip istemeyeceğine bakmamız gerekecek. Üçüncüsü de agreman istendiği takdirde Türkiye'nin buna cevabı ne olacak? Yani bu koşullar altında bu kişinin Türkiye'ye hiç ayak basmaması herhalde Türk-Amerikan ilişkileri bakımından daha sağlıklı bir karar olur. Geldikten sonra agreman da verildiği takdirde göreve başlarsa Türk-Amerikan ilişkileri bambaşka daha yeni sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. O nedenle hakikaten ilgi ile izlememiz gereken bir konu” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210930/erdogan-sayin-putinle-ikinci-ve-ucuncu-nukleer-santrali-birlikte-yapabilir-miyiz-diye-gorustuk-1049386269.html

ankara

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, ankara, türkiye, washington, faruk loğoğlu, büyükelçi, abd ankara büyükelçiliği, jeff flake