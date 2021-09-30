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https://tr.sputniknews.com/20210930/arka-sokaklara-3-yeni-oyuncu-katiliyor-1049399427.html
Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katılıyor
Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katılıyor
TV ekranlarında 16. sezonuna giren Arka Sokaklar dizisine 3 yeni oyuncunun katıldığı duyuruldu. 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T17:52+0300
2021-09-30T17:52+0300
2021-09-30T17:52+0300
yaşam
kanal d
fragman
dizi
oyuncu
yeni sezon
bölüm
arka sokaklar
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15. sezonunu geride bırakan Arka Sokaklar ekibinden Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz ayrıldı.Yeni sezonda 597. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar'a yeni oyuncular katıldı.Medyaradar'ın haberine göre, dizide yeni sezonda Mert Öğüt, Leyla Erdoğmuş ve Zümra Erduman rol alacak.
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kanal d, fragman, dizi, oyuncu, yeni sezon, bölüm, arka sokaklar
Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katılıyor
TV ekranlarında 16. sezonuna giren Arka Sokaklar dizisine 3 yeni oyuncunun katıldığı duyuruldu.
15. sezonunu geride bırakan Arka Sokaklar ekibinden Yüsra Geyik, Onur Bay, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz ayrıldı.
Yeni sezonda 597. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar'a yeni oyuncular katıldı.
Medyaradar'ın haberine göre, dizide yeni sezonda
Mert Öğüt, Leyla Erdoğmuş ve Zümra Erduman rol alacak.